Seagate Backup Plus HUB: 8TB di spazio a meno di quello che pensi

In questo articolo ti suggeriamo uno dei migliori dischi esterni presenti sul mercato, grazie ad una serie di funzionalità incredibili. Si tratta del Seagate Backup Plus HUB da 8TB, un vero e proprio sistema completo per il backup non solo del PC, ma anche dei dispositivi mobili, che tocca oggi il minimo storico su Amazon a soli 118 euro.

Disco esterno Seagate Backup Plus HUB 8TB: caratteristiche tecniche

Il design è minimale ed elegante, con un case che alterna il nero lucido con il nero opaco. Sulla parte frontale troviamo due porte USB, che consentono il collegamento di periferiche esterne o dispositivi mobili. È interessante notare che, oltre al collegamento per il trasferimento dati, l’HUB è in grado di ricaricare smartphone e tablet per una versatilità completa. Questo consente di trasferire dati da fotocamere, pendrive o smartphone senza la necessità del collegamento al computer. Entrambe le porte, inoltre, utilizzano il protocollo USB 3.0 ad alta velocità. Con un bandwidth di 5Gbps, i backup ed i trasferimenti dalle unità esterne saranno estremamente rapidi.

Alla base del Seagate Backup plus HUB troviamo un disco rigido da ben 8TB che consente di memorizzare milioni di fotografie e centinaia di video. Per quanto concerne la compatibilità, l’HUB è naturalmente compatibile sia con Windows che con Mac attraverso l’installazione dei driver NTFS forniti in confezione. Molto interessante l’inclusione di un abbonamento per due mesi ad Adobe Creative Cloud Photography che consente di accedere alla suite per l’elaborazione foto e video. Chiude la dotazione il software di backup di Seagate che consente in maniera estremamente rapida di effettuare la copia di tutti i file. Grazie ad un’interfaccia semplice ed intuitiva, potrai selezionare manualmente i file da salvare. Una soluzione perfetta sia per la casa che per l’utilizzo professionale.

Grazie ad uno sconto del 44%, il Seagate Backup Plus HUB da 8TB è disponibile su Amazon a soli 118 euro per un risparmio di ben 92 euro sul prezzo di listino, prezzo più basso mai registrato.