Seagate Backup Plus Hub: sconto del 38% per 8 TB

Come testimoniano i frequenti blackout dei servizi di cloud storage (anche se per poco tempo) è sempre utile avere un’alternativa “offline”, ovvero un dispositivo di backup da collegare al computer. Chi cerca un disco esterno USB molto capiente può acquistare il Seagate Backup Plus Hub da 8 TB, attualmente in offerta su Amazon al prezzo di 130,44 euro.

Backup Plus Hub 8 TB: sconto del 38%

Il Seagate Backup Plus Hub ha dimensioni di 98,1x41x118 millimetri e un peso di 1,06 Kg. Oltre al connettore di alimentazione, sul retro è presente una porta USB 3.0 per il collegamento al computer (nella confezione c’è un cavo lungo 1,2 metri). È possibile copiare documenti, foto, video e altri contenuti utilizzando il software Seagate incluso. L’unità è formattata con file system NTFS, quindi su macOS è necessario installare i driver forniti.

Il termine Hub nel nome si riferisce alla possibilità di collegare smartphone, tablet e fotocamere alle due porte USB 3.0 frontali. I dispositivi esterni possono essere anche ricaricati quando il computer è spento o in sospensione/standby. La velocità massima dichiarata da Seagate è 160 MB/s.

Il Backup Plus Hud da 8 TB può essere acquistato su Amazon a 130,44 euro, invece di 209,99 euro (sconto del 38%). Compreso nel prezzo ci sono anche due mesi di abbonamento al piano Adobe Creative Cloud Photography (Photoshop e Lightroom).