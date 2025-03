Seagate FireCuda: HDD esterno 8 TB (RGB) in FORTE SCONTO

8 TB di spazio per l’archiviazione e un design che non lascia nulla al caso, con un sistema di illuminazione LED RGB personalizzabile: segnaliamo il forte sconto per il disco fisso esterno della gamma Seagate FireCuda Gaming Hub. Pensato per chi gioca su PC in modo da poter scaricare ogni titolo senza problemi, può tornare utile come unità di storage su ogni scrivania.

L’offerta Amazon per Seagate FireCuda Gaming Hub

È una promozione che fa parte della Festa delle Offerte di Primavera, evento che interessa tutte le sezioni dell’e-commerce e che terminerà il 31 marzo: sarà anche il World Backup Day, una coincidenza? Una peculiarità è la doppia porta anteriore che permette di collegarlo sia attraverso cavo USB-C che mediante USB-A. È compatibile anche con le console PlayStation e Xbox, ma solo per la gestione dei salvataggi. Fai un salto sulla scheda completa per altri dettagli.

Grazie al forte sconto di oggi lo puoi acquistare al prezzo finale di 204,99 euro, il più basso da quando è in vendita. Sia la vendita che la spedizione del disco fisso esterno da 8 TB della gamma Seagate FireCuda Gaming Hub sono gestite da Amazon, senza passare da intermediari per il massimo dell’affidabilità, con la consegna gratuita prevista in un solo giorno. Hai bisogno di ancora più spazio? Dai uno sguardo alla versione da 16 TB.

La Festa delle Offerte di Primavera è un’ottima occasione, ma terminerà il 31 marzo. Migliaia di promozioni ti aspettano in ogni categoria dell’e-commerce, offrendoti l’opportunità di risparmiare. Visita la pagina dell’e-commerce dedicata all’evento e inizia subito a risparmiare. Per partecipare non servono abbonamento: è aperto a tutti.