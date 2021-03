Seagate HDD da 2TB a un prezzo incredibile!

Solo per pochi giorni su Amazon è disponibile una interessante opportunità: uno dei migliori HDD sul mercato, il Seagate ST2000DM008 Barracuda da 2TB, passa da 70,74 euro a soli 49,90 euro con un risparmio effettivo di ben 20,84 euro.

Seagate HDD da 2TB scontato del 29%

L’unità disco portatile Barracuda è semplice da installare: può essere usato come dispositivo interno, che è la sua natura principale data la configurazione a 3,5″, ma anche come dispositivo esterno tramite un apposito adattatore SATA che lo rende facilmente collegabile attraverso un comodo cavo USB. È possibile iniziare a salvare i file digitali sull’unità disco esterna pochi secondi dopo averla rimossa dalla confezione. La velocità operativa è di ben 7200 giri/min e l’interfaccia è la comune SATA da ben 6 Gbit/s.

Non più 70,74 euro, quindi, ma 49,90 euro per avere a disposizione 2TB di spazio a portata di mano, per trasferire file o archiviare archivi fotografici. Attenzione però ai tempi: l’offerta è destinata a decadere nel giro di pochi giorni.