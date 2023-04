Seagate: multa da 300 milioni di dollari per vendita HDD a Huawei

In seguito al ban di Huawei ordinato dall’amministrazione Trump e successivamente inasprito, Seagate ha continuato comunque a vendere hard disk alla società di Shenzhen disinteressandosi dei rischi correlati a tali attività commerciali. Alla fine, però, giusto in queste ore, il dipartimento per l’industria e la sicurezza statunitense (BIS) ha deciso di multare Seagate per ben 300 milioni di dollari, data la vendita di “almeno 7,4 milioni di supporti di archiviazione”.

Multa salatissima per Seagate

Ricordiamo, difatti, che il ban imposto dalla scorsa amministrazione statunitense – e ancora valido sotto l’amministrazione Biden – prevede la richiesta di licenze apposite al Governo prima di procedere con qualsiasi spedizione. Seagate Technology, invece, avrebbe continuato a spedire hard disk tra agosto 2020 e settembre 2021 senza i documenti necessari.

Seagate ha comunque ottenuto il dilazionamento della sanzione, con 15 milioni di dollari a trimestre per 5 anni e prima rata a ottobre.

Scendendo nel dettaglio, all’interno del documento ufficiale rilasciato agli investitori si legge quanto segue:

“Riteniamo che questo accordo con il BIS sia nell’interesse di Seagate, dei nostri clienti e dei nostri azionisti. L’integrità è tra i nostri valori fondamentali […] e sebbene ritenessimo di aver rispettato le leggi sul controllo delle esportazioni quando abbiamo venduto i dischi rigidi in questione, abbiamo deciso che collaborare con il BIS per risolvere la vicenda fosse la cosa migliore da fare.”

Nel determinare con il BIS la soluzione per tale questione attraverso un accordo transattivo, la società ha considerato una serie di fattori, tra cui i rischi e il costo di un contenzioso prolungato che coinvolge il governo degli Stati Uniti, nonché l’entità della potenziale sanzione e il desiderio della Società di concentrarsi sulle attuali sfide aziendali e sulla strategia aziendale a lungo termine. Inoltre, l’accordo transattivo riflette il forte impegno della società alla conformità.