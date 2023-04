HUAWEI Watch Ultimate, lo smartwatch estremo

La missione di HUAWEI è chiara: alzare il livello. Così farà il prossimo P60, del quale i rumor già indicano caratteristiche fuori dal comune in termini di capacità fotografica, e così fa fin da subito il nuovo HUAWEI Watch Ultimate che da oggi fa il suo esordio anche sul mercato italiano.

Due le versioni all’esordio:

HUAWEI Watch Ultimate Expedition Black a 749,90 euro

HUAWEI Watch Ultimate Voyage Blue a 899,90 euro

E fino al 23 aprile con l’acquisto è possibile ottenere in omaggio gli auricolari HUAWEI FreeBuds Pro 2 del valore di 199,90 euro: non propriamente solo un semplice omaggio, insomma, ma il completamento di una gamma di accessori di alto profilo per la propria vita in mobilità.

Prezzi alti? Difficile concorrenza con smartwatch di alto profilo che possono essere acquistati a cifre inferiori? Prima di avventurarsi in giudizi sul prezzo, occorre approfondire le caratteristiche di quello che è uno smartwatch che farà gara a sé in un segmento più alto e sicuramente diverso.

HUAWEI Watch Ultimate

La scocca è costituita da una lega Liquid Metal a base di zirconio unica nel suo genere: mai sperimentata prima nel mondo degli smartwatch, attinge invece al comparto degli orologi di lusso poiché può garantire una durezza che va da 2,5 volte (versione Black) a 4,5 volte (versione Blue) la durezza dell’acciaio. Stesso discorso vale per il cinturino in lega di titanio di grado aerospaziale, estremamente più durevole rispetto all’acciaio inossidabile, ma al tempo stesso ben più leggero. Al tutto si aggiunge inoltre un display di tipo AMOLED da 1,5 pollici, protetto da una copertura in vetro zaffiro ad alta resistenza.

Perché “sprecare” caratteristiche tanto prestigiose su un orologio che dovrebbe rivelare nelle sue funzioni smart il valore aggiunto del proprio concept? E’ in questo dettaglio che emerge il vero valore del Watch Ultimate di HUAWEI. Il gruppo cinese, infatti, ha voluto dar vita ad un orologio in grado di portare le funzioni intelligenti ben oltre gli utilizzi abituali, laddove resistenza a colpi, pressione, temperature e altre sollecitazioni necessitano di una scocca all’altezza della sfida.

HUAWEI WATCH Ultimate è sì uno smartwatch ma potremmo dire che rappresenta una categoria a sé in ambito wearable perché coniuga interessi apparentemente diversi, da un lato la ricerca di un’estetica studiata in ogni minimo dettaglio, dall’altro l’esigenza di introdurre funzionalità in grado di supportare al massimo l’utente durante lo svolgimento di ardue attività sportive. L’elemento chiave è la presenza di materiali esclusivi che definiscono un nuovo concetto di eleganza e ricercatezza attraverso un device pensato per gli sport estremi. Ritengo sia questa la vera portata innovativa di un prodotto, offrire. La cassa dell’orologio è realizzata in lega Liquid Metal a base di zirconio, una soluzione mai percorsa prima interpretando necessità reali e andando oltre ogni limite richiesto da esperienza d’uso e mercato di riferimento. Arong Duan, General Manager CBG Huawei Italia

La sfida, nello specifico, è quella degli sport estremi. Quello che il Watch Ultimate vuole essere, infatti, è un compagno affidabile tanto in alta quota quanto nelle profondità del mare, mettendo i propri servizi smart a disposizione di quanti intendono andare oltre i limiti abituali e vivere appieno le proprie esperienze outdoor.

Ecco perché l’autonomia è stata portata a due settimane, ad esempio, con una ricarica rapida che nel giro di 1 ora porta nuovamente le batterie al 100%. Ecco perché la scocca è impreziosita da ben 3 pulsanti (corona girevole 3D, pulsante Funzione e pulsante Assistenza), mettendo così più rapidamente a disposizione qualsiasi funzione, anche nelle condizioni di pericolo o di necessità. Il quadrante è ottimizzato anche per le condizioni di scarsa visibilità ed il posizionamento GNSS a cinque sistemi di precisione in doppia frequenza è la garanzia di poter ritrovare la strada sempre e comunque.

HUAWEI WATCH Ultimate include una serie di funzionalità per la gestione accurata del proprio benessere, l’invio di notifiche in caso di frequenza cardiaca irregolare, lo screening per il rischio di arteriosclerosi con la rilevazione della rigidità arteriosa, l’analisi HRV, il monitoraggio continuo dell’SpO2, della frequenza cardiaca, del sonno e dello stress.

Uno smartwatch che non vuole essere soltanto uno smartwatch, insomma, o che comunque vuole elevarne il rango per ambire ad un posizionamento più elevato. Di questa concorrenza non dovrebbero preoccuparsi gli smartwatch tradizionali, quanto piuttosto quei produttori di orologi che potrebbero veder erosa una volta di più la propria residua quota di mercato. Sposare tali caratteristiche di resistenza al cuore smart del dispositivo, infatti, crea un nuovo ibrido che può fare la differenza per chi cerca un orologio di alto profilo o uno smartwatch dal perimetro più esteso.

HUAWEI Watch Ultimate è qui per raccontare qualcosa di nuovo. Da oggi, anche in Italia.