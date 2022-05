Crypto nel mirino della SEC: è una buona notizia

Oltreoceano, la SEC ha annunciato l’intenzione di raddoppiare (o quasi) il team al servizio della Crypto Assets and Cyber Unit. E non può che essere una buona notizia. L’obiettivo dell’ente federale è quello di tutelare chi sceglie di investire in criptovalute e altri asset digitali, dando la caccia ai criminali che si macchiano di reati quali truffe o raggiri.

SEC rafforza la Crypto Assets and Cyber Unit

Saranno quasi una cinquantina gli esperti impiegati dalla Securities and Exchange Commission su questo fronte. Tra le nuove posizioni ricoperte figurano investigatori, avvocati e analisti. Riportiamo di seguito in forma tradotta il commento del presidente Gary Gensler.

Gli Stati Uniti hanno i più grandi mercati di capitali grazie alla fiducia degli investitori. Poiché sono sempre più numerosi coloro che effettuano accesso alle criptovalute, è importante dedicare risorse alla loro protezione. La divisione Crypto Assets and Cyber Unit della SEC ha già intentato dozzine di cause nei confronti di chi ha provato ad avvantaggiarsi in modo illegale.

Nel dettaglio, la squadra concentrerà la propria azione nel contrasto a truffe e raggiri riguardanti offerte nell’ambito crypto, exchange, prodotti legati a lending e staking, realtà operanti nel contesto della finanza decentralizzata, NFT e stablecoin.

