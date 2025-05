Secondo AMD 8GB di VRAM sono sufficienti per giocare a 1080p

Sia AMD che Nvidia hanno commercializzato una versione da 8GB delle loro GPU di fascia bassa, vale a dire Radeon RX 9060 e GeForce RTX 5060. Non sono tuttavia mancate le critiche riguardo questo specifico taglio di memoria, che ormai inizia a stare oggettivamente un po’ stretto in diverse situazioni. Nonostante ciò, l’azienda di Sunnyvale ha affermato che 8GB di VRAM sono ancora comunque sufficienti per giocare alla maggior parte dei titoli a 1080p, dato che la maggior parte degli acquirenti di queste tipologie di schede si dedica a titoli eSport.

AMD: la Radeon RX 9060 da 8GB è sufficiente per giocare a 1080p alla maggior parte dei titoli

Le dichiarazioni riportate sono di Frank Azor, Chief Director of Gaming Solutions di AMD. L’azienda in passato aveva enfatizzato l’importanza di un ampio quantitativo di VRAM per le GPU di fascia medio alta. Diverse è tuttavia la situazione per la fascia bassa, dove le esigenze di chi si rivolge a quel tipo di segmento permetterebbero, secondo l’azienda, di commercializzare ancora soluzioni con 8GB.

Sempre secondo Azor di AMD infatti, poiché la maggior parte dei giocatori utilizza una risoluzione di 1080p per titoli eSport, 8 GB di VRAM risultano adeguati, motivo per cui la nuova RX 9060 XT da 8 GB non dovrebbe avere alcun problema in tal senso, aggiungendo che, chi necessita di maggior memoria, può comunque acquistare la variante da 16 GB. Le critiche non riguardano tuttavia solamente la capacità della memoria: molti utenti criticano infatti la scelta di commercializzare sia la versione da 8 GB che quella da 16 GB con lo stesso nome “Radeon RX 9060 XT”, analogamente a quanto fatto da Nvidia con la GeForce RTX 5060 Ti, considerata da molti fuorviante per i consumatori.

Nonostante sia vero che i titoli eSport attuali non richiedano un gran quantitativo VRAM, girando senza alcun problema con 8GB, AMD RX 9060 XT viene tuttavia pubblicizzata diversamente dall’azienda, che la descrive come “progettata per affrontare i carichi di lavoro più impegnativi nei giochi”, suggerendo prestazioni ottimali anche a risoluzione 1440p. Un’affermazione in palese contrasto con le dichiarazioni di Azor, dato che una risoluzione di 1440p richiede un quantitativo di almeno 12GB, necessario anche a 1080p con alcuni titoli più pesanti.