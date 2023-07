Secret Invasion: guarda tutta la stagione 1 in streaming

Si intitola Casa ed è il sesto e ultimo episodio che compone la stagione 1 di Secret Invasion: ora, finalmente, è possibile guardarla per intero in streaming su Disney+, tutta d’un fiato. Con l’attore Samuel L. Jackson a vestire i panni del protagonista principale Nick Fury, apre la cosiddetta Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe.

La stagione 1 di Secret Invasion è completa: guardala in streaming

Senza anticipare troppo, per non correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler e rovinare l’esperienza, ci limitiamo a riportare che la storia è ambientata nel presente del MCU, quando il direttore dello S.H.I.E.L.D. scopre un’invasione clandestina che ha messo nel mirino la Terra e i suoi abitanti, a opera di una fazione dei mutaforma Skrull. Si unisce così a Everett Ross, a Maria Hill e allo skrull Talos, nel tentativo di correre contro il tempo e di sventare il pericolo. D seguito il trailer pubblicato dalla piattaforma.

Ecco dunque i titoli in italiano dei sei episodi che compongono la prima stagione di Secret Invasion, finalmente completa e tutta da vedere in streaming su Disney+: Resurrezione, Promesse, Tradito, Amato, Raccolto, Casa. La classificazione assegnata dal servizio è 16+. Insieme a Samuel L Jackson, nel cast di attori ci sono anche Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Emilia Clarke, Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir.

La promozione in corso permette di ottenere due mesi di abbonamento gratis con la sottoscrizione annuale a D+. In altre parole, si paga per dieci mensilità, ma se ne ottengono dodici per l’accesso senza limitazioni né inserzioni pubblicitarie a tutti i contenuti del catalogo: film, serie TV, show, documentari e molto altro ancora. Tra le prossime uscite c’è anche Guardiani della Galassia vol 3, ormai dietro l’angolo, in arrivo il 2 agosto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.