La sedia che avresti voluto provare, con sconto del 33%

Una immagine per capire di cosa stiamo parlando:

Questo tipo di seduta è qualcosa che si ama o si odia, ma inevitabilmente incuriosisce. Nasce come concept per ottimizzare la postura della schiena, scaricando il peso in parte sulle ginocchia per evitare un eccessivo affaticamento sulla spina dorsale. Un toccasana per chi ha molte ore di lavoro al pc di fronte a sé, un modo per salvaguardare schiena e spalle in attesa di ritrovare il tempo utile per una sana attività fisica.

Il poggia piedi fa sì che il baricentro del corpo risulti spostato in avanti, nello spazio tra il bacino e le ginocchia, in modo da non caricare eccessivamente la colonna vertebrale: nella posizione corretta infatti le braccia devono scendere lungo i lati del busto e le spalle devono rilassarsi quando la posizione della tastiera viene posta appena sopra il livello del bacino; questa inedita inclinazione della sedia permette all’utente di assumere una posizione più corretta possibile al fine di dare maggiore sollievo ed evitare peggioramenti legati a uno stile di vita sedentario.

Sedia svedese ergonomica, sconto del 33%

All’apparenza è un oggetto estremamente scomodo in virtù dell’originalità della posizione, ma all’atto pratico si rivela ancor più comoda di una sedia tradizionale e, se opportunamente adoperata, consente di offrire importanti vantaggi alla schiena nel lungo periodo. Ecco una immagine che chiarisce il modo in cui va opportunamente utilizzata quando ci si avvicina alla propria scrivania di lavoro:

Questo tipo di sedute viene tipicamente chiamata “svedese ergonomica”: ve ne sono di vari modelli, con differenti sviluppi dell’appoggio delle ginocchia e con diversi materiali costruttivi.

Se ad esempio conducete un lavoro sedentario al computer, è il caso che valutiate di acquistare una sedia ortopedica che attenui il mal di schiena ed offra la corretta inclinazione della seduta. A questo scopo, le caratteristiche e le forme della nostra nuova sedia ortopedica BALANCESTEEL LUX possono fare decisamente al caso vostro.

Se ne trovano in legno (ma con prezzi più importanti, pur se stilisticamente insuperabili), ma questo modello ha un triplice vantaggio: la resistenza delle componenti, la comodità dell’appoggio ed un prezzo che è in offerta in queste ore con un taglio che arriva al 33%.

La sedia svedese ergonomica BalanceSteel Lux è disponibile per poche ore al prezzo di 79,95 euro contro i 119,95 euro tradizionali. Il feedback del venditore è estremamente alto e la spedizione è immediata.

Dettaglio da non sottovalutare: le dimensioni della sedia sono molto piccole rispetto ad una seduta tradizionale, potendosi così facilmente celare sotto la scrivania eliminando l’ingombro: in epoca di home office e smart working, anche questo dettaglio può essere importante per l’organizzazione della propria postazione di lavoro.