Seedance 2.0 arriva su CapCut, ma l'Italia dovrà aspettare

Il tempismo è impeccabile… Proprio quando OpenAI annuncia la chiusura di Sora, ByteDance conferma che il suo modello di generazione video AI Dreamina Seedance 2.0 arriva su CapCut, l’editor video usato da centinaia di milioni di persone. OpenAI esce dal mercato della generazione video. ByteDance ci entra dalla porta principale.

Cosa fa Seedance 2.0 su CapCut

Il modello permette ai creator di generare, editare e sincronizzare video e audio usando prompt testuali, immagini o video di riferimento. Funziona anche senza immagini di partenza, bastano poche parole per descrivere una scena. ByteDance dice che il modello gestisce texture realistiche, movimento e illuminazione da diverse angolazioni e prospettive, e può essere usato anche per modificare, migliorare o correggere filmati già girati.

È pensato per ricette, tutorial fitness, presentazioni di prodotti e video con movimenti e azioni, uno dei punti deboli storici dei modelli di generazione video AI. Al lancio, supporta clip fino a 15 secondi in sei formati.

Il lancio limitato

Il roll out parte da sette mercati: Brasile, Indonesia, Malesia, Messico, Filippine, Thailandia e Vietnam. Niente USA, niente Europa, niente mercati dove Hollywood e i suoi avvocati possono intervenire rapidamente.

La ragione è nota, come abbiamo raccontato nell’articolo sul blocco del lancio globale, Seedance 2.0 aveva generato video virali con le sembianze di celebrità, tra cui Tom Cruise che combatte contro Brad Pitt, scatenando una pioggia di diffide dalla Disney e da altri studi. Il lancio limitato a mercati dove la pressione legale è minore è la soluzione pragmatica di ByteDance, mentre i suoi avvocati lavorano alle protezioni.

Le restrizioni di sicurezza

Ma ci sono comunque dei paletti. Il modello non può generare video da immagini o video che contengono volti reali. CapCut bloccherà la generazione non autorizzata di proprietà intellettuale. I contenuti prodotti includeranno un watermark invisibile per identificarli quando vengono condivisi fuori dalla piattaforma, utile per le richieste di rimozione dei titolari dei diritti.

Se queste restrizioni funzionassero perfettamente, però, il modello sarebbe già disponibile negli USA. Evidentemente serve ancora qualche ritocco.

Il vuoto lasciato da Sora

La chiusura di Sora lascia un vuoto enorme nel mercato della generazione video AI, e ByteDance, con CapCut già installato su centinaia di milioni di dispositivi, è nella posizione migliore per riempirlo. CapCut non è solo un editor video di nicchia, è lo strumento che i creator di TikTok, Instagram e YouTube usano ogni giorno. Integrare Seedance 2.0 significa fare scacco matto.

Se ByteDance riesce a risolvere i problemi di copyright e a espandere il lancio ai mercati occidentali, potrebbe trovarsi nel posto che avrebbe dovuto occupare Sora…