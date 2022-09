SEGA Mega Drive Mini 2: sai di volerlo (preordine)

Appassionati di retrogaming e nostalgici delle console anni ’90, questa è per voi: SEGA Mega Drive Mini 2 è disponibile per il preordine su Amazon. Si tratta della riedizione in miniatura della piattaforma che tanto tempo fa ha tenuto compagnia a un’intera generazione.

Retrogaming: ecco SEGA Mega Drive Mini 2

Include un totale pari a 60 giochi preinstallati, tutti nelle loro versioni originali, alcuni dei quali appartenenti al catalogo MEGA-CD. Di seguito alcuni dei più iconici: After Burner II, Bonanza Bros, ClayFighter, Earthworm Jim 2, Ecco the Dolphin, Fatal Fury 2, Final Fight, Golden Axe II, Hellfire, OutRun, Phantasy Star II, Populous, Rainbow Islands, Shadow Dancer: The Secret of Shinobi, Sonic The Hedgehog, Streets of Rage 3, Super Hang-On, Super Street Fighter II: The New Challengers, The Revenge of Shinobi, Viewpoint, Virtua Racing e Warsong.

Nella confezione trova posto anche il joypad che riprende il design di quello d’epoca. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

Considerando il quasi inevitabile sold out, che come già accaduto con altre console riproposte in chiave moderna lo renderà un pezzo da collezione, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo ed effettuare subito il preordine al prezzo di 109 euro con spedizione gratuita e consegna garantita per l’uscita di fine ottobre.

