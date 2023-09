Segui il Preolimpico Volley Femminile in streaming dall'estero

Dalla metà di settembre e fino quasi alla fine del mese ci attende un torneo molto importante. Per gli amanti della pallavolo si tratta di un appuntamento sicuramente da non perdere. Stiamo parlando del Preolimpico Volley Femminile. In calendario, dal 16 al 24 settembre 2023, ci aspettano tantissimi match davvero emozionanti. Dopo poche settimane dagli europei l’Italia scende di nuovo sotto rete per portarsi a casa la vittoria.

Preolimpico Volley Femminile: date e orari delle partite

Ci aspetta un calendario intenso con il Preolimpico Volley Femminile che inizia il 16 settembre alle 11:30 con Usa-Colombia e termina il 24 settembre al termine di Polonia-Italia delle 20:30. Vediamo ora le date e gli orari dei match.

Sabato 16 Settembre 2023

11.30 Usa-Colombia

14.30 Germania-Thailandia

17.30 Polonia-Slovenia

20.45 Italia-Corea del Sud

11.30 Germania-Colombia

14.30 Usa-Thailandia

17.30 Polonia-Corea del Sud

20.45 Italia-Slovenia

11.30 Germania-Corea del Sud

14.30 Italia-Thailandia

17.30 Polonia-Colombia

20.30 Usa-Slovenia

11.30 Italia-Colombia

14.30 Usa-Corea del Sud

17.30 Polonia-Thailandia

20.30 Germania-Slovenia

11.30 Colombia-Corea del Sud

14.30 Thailandia-Slovenia

17.30 Polonia-Germania

20.45 Italia-Usa

11.30 Colombia-Slovenia

14.30 Thailandia-Corea del Sud

17.30 Polonia-Usa

20.45 Italia-Germania

11.30 Corea del Sud-Slovenia

14.30 Thailandia-Colombia

17.30 Usa-Germania

20.30 Polonia-Italia

