Rabbia per la self-driving car che ha investito e ucciso un'anatra

Il tema legato alla sicurezza rimane centrale quando si tratta di self-driving car. E quanto accaduto vicino ad Austin, in Texas, non contribuisce certo a mettere in buona luce la tecnologia: un veicolo della flotta Avride ha investito e ucciso un’anatra. Non una qualunque. Stando alle notizie riportate dai media locali, si tratta di un animale noto nel quartiere per aver scelto il vaso di un ristorante italiano come nido.

L’anatra travolta dal veicolo autonomo di Avride

La storia è emersa in un primo momento su un gruppo Facebook cittadino. Poi, l’azienda ha confermato l’incidente alla redazione di TechCrunch e ha affermato che in quel momento la vettura stava procedendo in modalità di guida autonoma, nonostante a bordo ci fosse un conducente in carne e ossa per assumerne il controllo in caso di necessità, il safety driver.

Non sono previste interruzioni, ma il sistema è stato riprogrammato per evitare alcune strade, in particolare quelle in prossimità del lago. Sono in corso di valutazione anche interventi sul software, ma solo dopo aver condotto simulazioni dedicate per verificare l’affidabilità di queste patch in ogni possibile scenario. Come si può immaginare, non basta a placare la rabbia dei residenti. C’è chi racconta di aver assistito alla scena e che Non ha rallentato né esitato minimamente, ha semplicemente travolto tutto .

Ogni incidente pesa di più per le self-driving car

Non è il primo incidente documentato che coinvolge una self-driving car. Un altro caso che ha acceso una polemica, e che è costato la vita a un animale, è quello del gatto Kit Kat investito (video) da un veicolo Waymo a San Francisco solo pochi mesi fa. C’è poi la tragedia sfiorata a Santa Monica quando un’altra auto della stessa azienda ha urtato un bambino vicino a scuola.

Gli esseri umani commettono errori di continuo quando si trovano al volante, ma è nella norma, è sempre stato così. Dalla guida autonoma ci si attende invece l’infallibilità, non si è disposti a tollerare alcuna svista. Ecco perché ogni imprevisto ha un peso specifico molto alto, soprattutto in termini di reputazione.