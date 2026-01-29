Waymo ha investito un bambino vicino a scuola

Una self-driving car di Waymo ha investito un bambino nei pressi di una scuola elementare. È accaduto il 23 gennaio a Santa Monica, in California. Il piccolo ha riportato ferite lievi, stando a quanto svela il report di NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’autorità statunitense che si occupa di sicurezza stradale.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto durante l’orario dell’ingresso a scuola con altri bambini nelle vicinanze, un addetto al passaggio pedonale e diversi veicoli parcheggiati in doppia fila. Secondo la ricostruzione, l’impatto è avvenuto quando l’alunno ha attraversato la strada correndo, spuntando da dietro un SUV fermo. A bordo della macchina a guida autonoma non c’era alcun conducente, la gestione era delegata al sistema ADS (Automated Driving System) di quinta generazione sviluppato internamente.

Con la sua indagine, NHTSA farà luce sulla dinamica, chiarendo aspetti che vanno dal comportamento della tecnologia in zone critiche come i pressi delle scuole e il rispetto dei limiti di velocità.

Self-driving car e sicurezza

Waymo, che ricordiamo essere la società del gruppo Alphabet nata dal progetto di Google legato alle self-driving car, ha notificato l’accaduto nei tempi previsti dalla legge. Nel suo comunicato fa riferimento a un contatto con un giovane pedone e alla piena disponibilità alla collaborazione con l’autorità. Questa la sua versione.

L’evento si è verificato quando il pedone è entrato improvvisamente in carreggiata da dietro un SUV alto, dirigendosi direttamente sulla traiettoria del nostro veicolo. La nostra tecnologia ha rilevato immediatamente l’individuo, non appena ha iniziato a emergere da dietro il veicolo fermo. Il veicolo Waymo ha frenato bruscamente, riducendo la velocità da circa 27 Km/h a meno di 10 Km/h prima che si verificasse il contatto.

L’azienda si spinge oltre, affermando che un conducente in carne e ossa non avrebbe agito con la stessa tempestività, arrivando all’impatto a circa 22 Km/h.