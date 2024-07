Un selfie in aeroporto può compromettere la tua vacanza

La sicurezza è un tema molto importante nella nostra vita connessa. Un gesto fatto senza pensarci potrebbe portare a gravi conseguenze. Nonostante l’85% degli utenti sia preoccupato da attacchi informatici e violazioni della privacy, quando si trova in aeroporto non ci pensa due volte a scattarsi un selfie con la propria carta di imbarco e pubblicarla sui propri social network. Se anche tu sei abituato a questo, sappi che si tratta di un’azione molto pericolosa che permette ai cracker di hackerarti.

Infatti, i cybercriminali sfruttano proprio le informazioni contenute nelle carte di imbarco per violare la privacy delle persone e così hackerare i viaggiatori. Condividere troppe informazioni delle proprie vacanze aumenta il rischio per un utente di essere violato. Le informazioni personali che pubblichiamo sui social possono trasformare la propria vacanza in un incubo. Adrianus Warmenhoven, esperto di cybersecurity di NordVPN, ci ha spiegato:

Anche se nella foto è visibile solo il codice a barre del biglietto aereo, gli hacker possono scansionarlo e scoprire informazioni come il nome completo del viaggiatore, il numero di prenotazione, il codice PNR del passeggero e, talvolta, anche le informazioni di contatto. Questi dati possono poi essere utilizzati dall’hacker per cancellare i voli di ritorno, rubare denaro dalle carte di credito o persino per compiere furti d’identità, trasformando una vacanza da sogno in un vero incubo.

Cosa possono fare i cracker con un selfie

Purtroppo un semplice e “banale” selfie può garantire ai cracker accesso a molti tuoi dati personali e non solo. Infatti, quando fotografiamo le nostre carte di imbarco offriamo ai cybercriminali un codice a barre che, scansionato, gli permette di utilizzare dati importanti per accedere all’account della compagnia aerea, rubare punti miglia e/o modificare i dettagli dei tuoi voli futuri.

Spesso questi criminali contattano il viaggiatore chiedendo dati della carta di credito personale per confermare il volo di ritorno dalla sua vacanza. In questo modo si appropriano di dettagli di pagamento fondamentali per realizzare veri e propri furti di denaro. Inoltre, possono anche chiamare la compagnia aerea sfruttando tutte le informazioni ricavate dai social spacciandosi per il viaggiatore.

Vuoi comunque condividere le tue vacanze sui social? Fallo in modo sicuro. Ad esempio, pubblica eventuali foto e video al ritorno dalle tue vacanze. Imposta il tuo account social come privato, dove solo i tuoi amici possono vedere i contenuti pubblicati. Inoltre, evita di condividere informazioni personali. Infine, fai attenzione quando ti connetti a un WiFi Pubblico evitandolo se non hai protezioni come VPN o Antivirus.

Se viaggi molto all’estero o hai in programma una vacanza fuori dall’Italia fai attenzione quando paghi con la carta perché potresti incappare in POS modificati per clonarla.