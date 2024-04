SelfyConto: 12 mesi a canone zero e operazioni incluse

SelfyConto di Banca Mediolanum rappresenta una scelta perfetta per chi cerca un conto corrente online senza spese, con una vasta offerta di servizi bancari gratuiti e la comodità di gestire tutto da un’app.

Progettato per offrire un’esperienza utente fluida e semplificata, SelfyConto è un conto corrente online ideale per gestire le proprie finanze con facilità e praticità.

Canone zero per 12 mesi e per gli under 30

SelfyConto è gratuito fino ai 30 anni e non prevede canoni di gestione per il primo anno per tutti gli utenti. Al termine del periodo promozionale il canone è di 3,75€/mese, azzerabile in via promozionale.

Prelievi e carta di debito gratuiti

L’offerta di SelfyConto include prelievi gratuiti illimitati in area euro. Inoltre, offre una carta di debito senza costi, realizzata in PVC 100% riciclato, sottolineando l’impegno di Mediolanum per la sostenibilità ambientale.

Operazioni bancarie incluse

Con l’app Mediolanum, ogni utente può eseguire le principali operazioni bancarie senza costi aggiuntivi. Bonifici, pagamenti di bollette e tasse, così come le ricariche telefoniche, sono tutti gratuiti, facendo di SelfyConto una scelta eccellente per chi cerca praticità e convenienza.

Una serie di servizi disponibili in app

Oltre alle funzioni bancarie di base, SelfyConto si distingue per la sua vasta gamma di servizi accessibili direttamente dall’app. Questi includono soluzioni di finanziamento come SelfyCredit Instant, che permette di ottenere prestiti personali rapidamente, e SelfyShop, per acquisti finanziati a tasso zero. SelfyCare offre poi coperture assicurative personalizzate, come quelle per viaggi, salute o per gli amici a quattro zampe.

Apertura Conto rapida e digitale

L’apertura di SelfyConto è progettata per essere veloce e completamente online. Il conto si può aprire utilizzando SPID per un’identificazione sicura e rapida, con un processo comodo e immediato.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.