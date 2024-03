SelfyConto: 5% annuo sui depositi a 6 mesi

In un mondo sempre più digitale, gestire le proprie finanze in modo efficiente è diventato essenziale. Per coloro che cercano un’alternativa conveniente e moderna ai tradizionali conti correnti, Banca Mediolanum ha introdotto SelfyConto.

SelfyConto è un conto corrente completo e digitalizzato che offre un canone zero per i primi 12 mesi ai nuovi clienti. Inoltre, per i clienti Under 30, il canone di tenuta conto rimane completamente gratuito fino al compimento del trentesimo compleanno.

Interessi al 5% sui depositi vincolati

Una caratteristica distintiva dell’offerta di SelfyConto è il suo tasso di interesse del 5% annuo lordo sui depositi vincolati a 6 mesi. Questo tasso promozionale è disponibile per i nuovi clienti che aprono il conto con accredito dello stipendio, sottoscrivendo il deposito a tempo entro il 30 giugno 2024.

Servizi bancari gratuiti e vantaggi aggiuntivi

SelfyConto non si limita solo a offrire un canone zero e un tasso di interesse competitivo. Include anche una vasta gamma di servizi bancari gratuiti, tra cui la carta di debito realizzata in PVC 100% riciclato, riflettendo così l’impegno della banca verso la sostenibilità ambientale. Inoltre, i clienti possono usufruire di zero spese per prelievi in area euro, bonifici, addebiti utenze, pagamenti di tributi e ricariche telefoniche, garantendo un’esperienza bancaria senza costi aggiuntivi.

App Mediolanum

SelfyConto si può gestire completamente tramite l’app Mediolanum. Quest’App offre un’interfaccia intuitiva per gestire tutte le operazioni bancarie in modo semplice e pratico. Grazie all’app, i clienti possono accedere a una serie di servizi assicurativi e di finanziamento, tra cui Selfy PayTime, SelfyCare LifeProject, SelfyCare Travel, SelfyCare Pet e SelfyShop.

