SelfyConto: 5% annuo lordo sulle giacenze vincolate per 6 mesi

Non perdere la promozione Mediolanum per SelfyConto, il conto corrente online che è possibile gestire comodamente sia da smartphone che da PC, tramite homebanking. Diventa ora titolare e accredita subito lo stipendio per avere un vantaggiosissimo tasso di interesse del 5% annuo lordo sulle somme vincolate per 6 mesi, che svincoli quando vuoi senza perdere gli interessi già maturati!

SelfyConto: il conto corrente con deposito svincolabile

SelfyConto è un’ottima occasione per avere un buon conto conto corrente con un deposito flessibile con cui far maturare le proprie giacenze. Consente di non perdere gli interessi già accumulati anche dopo lo svincolo, perché questi sono riconosciuti sul saldo giornaliero.

Tutto quello che bisogna fare per ottenere il 5% di interesse è diventare titolari avviando la procedura online dalla pagina ufficiale seguendo i passaggi. Seleziona il numero di intestatari del conto, nello specifico se vuoi intestarlo soltanto a te o anche a un’altra persona e prepara la webcam o emetti un bonifico per il riconoscimento, oppure velocizza ulteriormente tutto con lo SPID! Firma alla fine i contratti per avere subito attivo il conto e ricevere la carta selezionata pochi giorni dopo a casa. Fatto ciò, accredita subito lo stipendio su SelfyConto per avere riconosciuto il tasso di interesse in promozione.

Con SelfyConto il primo anno il canone è gratuito per tutti i titolari, mentre se sei under 30, non lo pagherai fino al tuo trentesimo compleanno.

Inoltre puoi scegliere la carta di pagamento MasterCard che desideri, tra:

Carta di debito : gratuita e con assicurazione inclusa sugli acquisti.

: gratuita e con assicurazione inclusa sugli acquisti. Carta di credito : canone di 12€ annuale, dilazionamento delle spese e plafond a partire da 1500€, oltre a funzionalità di alert per il controllo delle spese.

: canone di 12€ annuale, dilazionamento delle spese e plafond a partire da 1500€, oltre a funzionalità di alert per il controllo delle spese. Carta prepagata: ricaricabile velocissimamente dal conto per gli acquisti.

È possibile visualizzare il PIN di tutte le carte dall’app, disponibile per Android e iOS, oppure dall’homebanking, oltre che variare quando necessario i limiti periodici di spesa e prelievo pressi gli ATM, sospenderle o riattivarle quando necessario.

Con SelfyConto l’operatività bancaria di base è totalmente gratuita: i bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze, i versamenti, gli assegni e i prelievi in contante dagli ATM in area euro e anche presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo sono completamente senza commissioni.

Diventa ora titolare di SelfyConto e massimizza le tue giacenze!