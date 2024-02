SelfyConto: 5% sulle somme vincolate 6 a mesi

SelfyConto è il conto corrente online proposto da Banca Mediolanum che offre canone zero ai nuovi clienti per i primi 12 mesi, e canone zero per i giovani under 30 fino al compimento del trentesimo compleanno.

Con la promozione attuale SelfyConto permette anche di ottenere un tasso un tasso d’interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate per 6 mesi. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che attiveranno il conto entro il 31/03/2024 accreditando lo stipendio.

Operazioni bancarie gratuite

Con SelfyConto sono inclusi senza costi aggiuntivi bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. Inoltre, sono gratuiti versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo.

Dopo il primo anno gratuito, il canone per la tenuta del conto diventa di 3,75 euro al mese, con un addebito trimestrale pari a 11,25 euro. Tuttavia, ci sono diverse opportunità per ottenere il canone gratuito anche nei mesi successivi utilizzando alcuni servizi.

Innovazione e sostenibilità

SelfyConto si distingue anche per la sua attenzione all’innovazione e alla sostenibilità. La carta di debito, gratuita, è realizzata in PVC 100% riciclato, riflettendo un impegno verso pratiche più ecologiche. La banca offre inoltre l’opzione di una carta di debito digitale, che elimina l’attesa per la consegna fisica e riduce ulteriormente l’impatto sull’ambiente.

Facilità di accesso e gestione

La gestione del conto è resa pratica e intuitiva grazie all’App Mediolanum, che permette l’accesso a tutti i servizi bancari direttamente da Smartphone. La registrazione al conto è semplice e veloce, possibile anche tramite SPID, facilitando così l’accesso a un’ampia gamma di clienti.

Servizi Aggiuntivi

Oltre ai tradizionali servizi bancari, SelfyConto si arricchisce di opzioni aggiuntive come SelfyCare LifeProject, SelfyCare Travel, e SelfyCare Pet, estendendo i benefici oltre la semplice gestione del denaro. Questi servizi offrono soluzioni personalizzate per assicurazioni sulla vita, viaggi e anche per la tutela degli animali domestici.

