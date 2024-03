SelfyConto: aprilo ora e accredita lo stipendio per avere il 5%

Richiedi SelfyConto entro il 31 marzo 2024 e non perdere la promo! Accreditando lo stipendio dopo l’apertura, ottieni infatti un interesse del 5% sulle giacenze vincolate per almeno 6 mesi, svincolabili in qualsiasi momento senza penali e senza perdere gli interessi già accumulati. Inoltre il canone è anche gratis per il primo anno per tutti, e fino al 30° anno di età per i più giovani.

SelfyConto: 5% di interesse se lo apri entro il 31 marzo

SelfyConto è un conto corrente online che grazie all’ultima promo ti da l’opportunità di avere un conto corrente facilmente gestibile anche dal telefono, abbinato a un conto deposito vantaggioso e flessibile. Una volta aperto potrai beneficiare di:

Facilità d’uso : con SelfyConto, puoi effettuare tutte le operazioni bancarie principali direttamente dall’app o dal sito web. Invia bonifici, paga le bollette, gestisci gli investimenti e monitora i movimenti dei tuoi conti, tutto con pochi clic o tocchi.

: con SelfyConto, puoi effettuare tutte le operazioni bancarie principali direttamente dall’app o dal sito web. Invia bonifici, paga le bollette, gestisci gli investimenti e monitora i movimenti dei tuoi conti, tutto con pochi clic o tocchi. Scegli la carta di pagamento MasterCard che vuoi : puoi avere una carta di debito, una carta di credito o una prepagata. Scegli tu quella perfetta per le tue necessità in fase di apertura, oppure anche dopo che sei diventato titolare.

: puoi avere una carta di debito, una carta di credito o una prepagata. Scegli tu quella perfetta per le tue necessità in fase di apertura, oppure anche dopo che sei diventato titolare. Operatività gratuita : i bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro non hanno alcuna commissione. A ciò si aggiungono anche i versamenti e i prelievi presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

: i bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro non hanno alcuna commissione. A ciò si aggiungono anche i versamenti e i prelievi presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo. Servizi a portata di mano: con l’app Mediolanum puoi effettuare tutte le operazioni disponibili dall’homebanking, come richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online, oltre che visualizzare il saldo, i movimenti, tenere sotto controllo le carte tramite limiti e sospensioni temporanee e ricevere notifiche push. Tutto ciò senza dover recarti in filiale.

Canone e vantaggi

Canone per tenuta conto : il canone di SelfyConto è gratuito per il primo anno e per i clienti che non hanno ancora compiuto 30 anni. Superati questi termini, il costo mensile è di 3,75€. Tuttavia, se sottoscrivi un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione, è possibile azzerarlo in via promozionale.

: il canone di SelfyConto è gratuito per il primo anno e per i clienti che non hanno ancora compiuto 30 anni. Superati questi termini, il costo mensile è di 3,75€. Tuttavia, se sottoscrivi un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione, è possibile azzerarlo in via promozionale. Servizi disponibili: hai accesso ad assicurazioni, investimenti online, shopping su grandi marchi e prestiti con esito in tempo reale.

Non aspettare! Diventa ora titolare di SelfyConto e ottieni un interesse vantaggioso per le tue giacenze.