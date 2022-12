Un buono Amazon da 200 euro: te lo regala SelfyConto

Cosa puoi fare con un buono regalo Amazon da 200 euro? Comprare un nuovo tablet, scegliere una smartbox per iniziare a pianificare la prossima vacanza o acquistare finalmente quella macchina del caffè che da tempo è nella lista dei desideri. E se ti dicessimo che tutto questo lo puoi avere gratis? È quanto offre la nuova promozione riservata a chi apre SelfyConto.

SelfyConto regala un buono Amazon da 200 euro

È il conto corrente di Banca Mediolanum pensato per chi vuol gestire da sé le proprie finanze, in modalità digitale, a canone zero fino ai 30 anni (e per i primi dodici mesi, per tutti). Include inoltre una carta di debito gratuita con supporto ai pagamenti online e tramite smartphone, senza dimenticare la possibilità di effettuare prelievi ATM senza spese all’interno dell’area Euro, senza alcun limite.

Il DNA di SelfyConto è smart: è sufficiente uno swipe per accedere a tutti i servizi home banking, con autenticazione gestita attraverso il riconoscimento biometrico, ad esempio con l’impronta digitale.

I vantaggi non finiscono qui: sono a costo zero anche bonifici, addebiti delle utenze, il versamento di F23, F24, MAV, RAV e le ricariche telefoniche. In caso di necessità è inoltre possibile rivolgersi ai Banking Specialist di Banca Mediolanum per ottenere risposte, chiarimenti o assistenza.

Se desideri aprire SelfyConto, ti basta seguire pochi e semplici passaggi: tutto ciò di cui hai bisogno è un documento d’identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e la tua email. Il riconoscimento può essere eseguito anche attraverso la webcam.

Rimangono meno di 48 ore per approfittare della promozione e ottenere un buono regalo Amazon da 200 euro aprendo SelfyConto: la scadenza è infatti fissata per il 31 dicembre. Per tutti i dettagli è possibile far riferimento alle pagine del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.