SelfyConto: canone zero fino ai 30 anni e carta in PVC 100% riciclato

SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto corrente online intuitivo e facilmente gestibile tramite app. Questo conto, offerto da una delle banche più solide in Italia, permette una gestione delle finanze semplice, immediata e completamente digitale.

SelfyConto offre un canone azzerato per il primo anno per tutti i nuovi clienti e canone zero per i più giovani fino al compimento dei 30 anni. Successivamente, il canone è di 3,75€ al mese, ma può essere azzerato rispettando certe condizioni​​.

È inclusa gratuitamente una carta di debito contactless e realizzata in PVC 100% riciclato, che può essere utilizzat aper gli acquisti online e fisici, anche da smartphone, smartwatch o tablet con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay.

Il conto include gratis bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle tue utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro e sono previste zero spese anche su versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

La gestione del conto avviene interamente tramite smartphone, consentendo operazioni bancarie, monitoraggio delle spese, gestione di carte con IBAN collegate e trading online in 24 mercati mondiali. SelfyConto offre anche diverse funzioni innovative, come la possibilità di pagare bollettini e F24 usando la fotocamera dello smartphone, consultare report personalizzati delle spese e attivare il servizio di Firma Digitale​​.

I titolari di SelfyConto hanno accesso a vari servizi, come SelfyCredit Instant per richiedere prestiti personali, l’area investimenti, trading online, SelfyShop per finanziamenti, e diverse polizze assicurative come SelfyCare Pet e SelfyCare Travel. Questi servizi sono tutti accessibili tramite l’app Mediolanum​​.

Per aprire un SelfyConto, è necessario essere residenti in Italia, avere almeno 18 anni. La procedura di registrazione è interamente online e richiede alcuni documenti base, come un documento d’identità e il codice fiscale.

