SelfyConto: canone zero per 12 mesi e carta di debito inclusa

SelfyConto è la soluzione bancaria completamente digitale offerta da Banca Mediolanum. Questo conto corrente online offre una serie di funzionalità che lo rendono una scelta pratica e versatile per la gestione delle finanze personali.

Caratteristiche principali

Gestione completamente online: SelfyConto permette la gestione del conto tramite app e home banking, eliminando la necessità recarsi presso filiali fisiche. L’app offre un’interfaccia intuitiva e permette di visualizzare la propria posizione; disporre delle principali operazioni bancarie; richiedere prestiti con esito in tempo reale e anche investire in fondi comuni o fare trading online.

Costi e canoni: Il canone è gratuito per i giovani under 30 e per tutti i clienti per il primo anno. Dal secondo anno, il canone diventa di 3,75€ al mese, azzerabile sottoscrivendo un prestito o un mutuo o un prodotto assicurativo di protezione, oppure se si è titolari di patrimonio gestito di almeno 15.000 euro. Non sono previsti costi per l’apertura o la chiusura del conto.

Operazioni incluse: Sono gratuiti i Bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. Sono a zero spese anche versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

Carte di pagamento: SelfyConto include gratuitamente nel pacchetto una carta di debito internazionale gratuita, utilizzabile anche online, ed ecologicamente sostenibile in quanto realizzata in PVC 100% riciclato.

Opzioni di prestito e mutuo: I clienti hanno accesso a diverse soluzioni di prestito, come SelfyCredit Instant e altri prestiti offerti da Banca Mediolanum. Inoltre, è possibile accedere a vari tipi di mutui, inclusi quelli per l’acquisto di immobili e per ristrutturazioni​​.

L’apertura del conto è semplice e completamente online. Il processo di registrazione richiede un documento d’identità, codice fiscale, indirizzo email e uno smartphone. L’identificazione avviene tramite videochiamata o bonifico da un altro conto intestato al richiedente​​.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.