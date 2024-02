SelfyConto: canone zero per 12 mesi e interessi del 5%

SelfyConto è il conto corrente offerto da Banca Mediolanum, completamente digitale, con canone gratuito per il primo anno e carta di debito inclusa.

Con la promozione in corso, SelfyConto offre anche un tasso di interesse annuo lordo del 5% sulle somme vincolate per 6 mesi. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che sottoscrivono SelfyConto entro il 31 marzo 2024, accreditando lo stipendio e attivando un conto deposito della durata di 6 mesi.

Canone gratuito per il primo anno e per i giovani under 30

Una delle caratteristiche principali di SelfyConto è l’assenza di canone mensile nei primi 12 mesi. L’offerta si estende ai clienti under 30, che possono beneficiare del canone gratuito fino al compimento del trentesimo compleanno.

Al termine del periodo promozionale, il canone per la tenuta del conto di SelfyConto è di 3,75 euro al mese, con un addebito trimestrale pari a 11,25 euro. Tuttavia, ci sono diverse soluzioni per ottenere il canone gratuito anche nei mesi successivi. Ad esempio sottoscrivendo un prestito o un mutuo, un prodotto assicurativo di protezione o se si è titolari di un patrimonio gestito pari ad almeno 15.000 euro.

Carta di debito gratuita e sostenibile

Il conto include senza costi aggiuntivi anche una carta di debito gratuita, realizzata in PVC al 100% riciclato, dimostrando l’impegno di Mediolanum per l’ambiente. Questa carta è dotata della tecnologia contactless, che semplifica gli acquisti sia online che fisici, e può essere utilizzata anche tramite smartphone.

Principali operatività bancarie gratuite

SelfyConto offre una serie di operazioni bancarie fondamentali senza costi o commissioni, tra cui bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante dagli ATM in area euro. Inoltre, non ci sono spese per versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati con Intesa Sanpaolo. Questa politica di zero spese contribuisce a rendere SelfyConto estremamente accessibile per tutti i suoi titolari, garantendo un’esperienza bancaria senza inconvenienti.

Gestione tramite app

SelfyConto si può gestire completamente tramite app. L’app Mediolanum permette di visualizzare la propria situazione finanziaria, effettuare operazioni bancarie, richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online, fornendo agli utenti un controllo completo sulle proprie finanze. Inoltre, SelfyConto offre accesso a una vasta gamma di prodotti e servizi aggiuntivi, tra cui assicurazioni, shopping su grandi marchi con prestiti rapidi.

