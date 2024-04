SelfyConto: canone zero per gli under 30 e carta di debito inclusa

SelfyConto rappresenta una soluzione moderna e adattabile per la gestione delle finanze personali. Con un approccio incentrato sull’accessibilità e la sostenibilità, questo conto online proposto da Banca Mediolanum si posiziona come una scelta ideale per chi cerca un conto corrente versatile e conveniente.

Zero canone per i primi 12 mesi e per gli under 30

La proposta di SelfyConto prevede zero spese di tenuta conto per tutti i nuovi clienti peri primo anno e per i giovani fino ai 30 anni. Sono a costo zero anche le principali operazioni bancarie, inclusi prelievi in area euro e la gestione di bonifici e pagamenti senza costi aggiuntivi.

Al termine del periodo promozionale il canone di tenuta conto diventa di 3,75 euro al mese, azzerabile in via promozionale.

Una carta di debito eco-sostenibile

Oltre alla convenienza, SelfyConto spicca per il suo impegno verso la sostenibilità offrendo una carta di debito realizzata in PVC 100% riciclato. Questa carta dispone di tecnologia contactless e integra sistemi digitali come Apple Pay e Google Pay.

Servizi digitali all’avanguardia

L’App Mediolanum permette un facile accesso a una vasta gamma di servizi bancari direttamente dal proprio smartphone. Questa applicazione non solo rende le operazioni bancarie più semplici ma introduce anche opzioni avanzate come il trading online e la gestione dettagliata delle spese.

Protezione e assistenza su misura

Il conto non si limita a funzionalità bancarie. SelfyConto offre anche accesso ad una serie di servizi come SelfyCare LifeProject, un’assicurazione che protegge i progetti di vita , e SelfyCare Pet, che offre coperture assicurative per gli animali domestici. Questi servizi mostrano come Banca Mediolanum vada oltre il tradizionale ambito bancario, adattandosi alle diverse esigenze della sua clientela.

Per conoscere l’offerta completa di SelfyConto clicca qui.