SelfyConto: carta di debito gratis e principali operazioni bancarie incluse

SelfyConto emerge come una soluzione bancaria ideale per chi cerca efficienza e praticità. Questo conto corrente online è stato progettato per soddisfare le esigenze di pagamento, investimento e gestione del denaro in modo rapido e intuitivo e a costi contenuti.

Zero canone di tenuta conto fino a 30 anni

SelfyConto è a canone zero per i clienti più giovani fino al compimento del trentesimo anno. Inoltre tutti gli utenti beneficiano di zero canone di tenuta conto per i primi 12 mesi di utilizzo. Dal secondo anno è previsto un canone di 3,75€ al mese.

Carta di debito gratuita e sostenibile

SelfyConto include nel pacchetto una carta di debito gratuita, non solo pratica e sicura ma anche sostenibile, essendo realizzata in PVC 100% riciclato. La carta può essere utilizzata per gli acquisti online e fisici, e consente di effettuare pagamenti tramite smartphone smartwatch o tablet con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, Xiaomi Pay, Swatch Pay.

Prelievi gratuiti in area Euro e operazioni incluse

Il conto include prelievi in contanti in area Euro gratuiti e senza limiti di operazioni. Questa caratteristica è particolarmente utile per chi viaggia frequentemente nei paesi dell’eurozona.

Anche le principali operazioni bancarie come bonifici, addebiti per utenze, pagamenti di F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono completamente gratuite eliminando le preoccupazioni per le spese nascoste che spesso accompagnano i servizi bancari.

Altri servizi

Il conto offre accesso ad una serie di servizi aggiuntivi come SelfyCredit Instant che permette di ottenere prestiti personali in tempi brevi direttamente tramite l’app e Selfy PayTime che permette di rateizzare i movimenti in addebito sul conto corrente in modo flessibile.

Apertura conto veloce con SPID

L’apertura di SelfyConto può essere effettuata utilizzando lo SPID, offrendo un processo di registrazione sicuro e veloce.

