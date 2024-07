SelfyConto con prelievi e bonifici gratis, canone azzerato e molto altro

SelfyConto di Banca Mediolanum è il conto corrente online su cui puntare oggi. Si tratta, infatti, di un conto a canone zero per un anno (invece di 3,75 euro/mese, sempre azzerato per Under 30) che include anche la carta di debito, senza alcun costo di mantenimento, con prelievi gratis in tutta l’area euro. Anche i bonifici sono gratis ed è possibile richiedere la carta di credito, con un costo di appena 1 euro al mese e un plafond di 1.500 euro.

A rendere ancora più interessante il conto di Banca Mediolanum è la promo “porta un amico”. Completata l’apertura del conto, infatti, è possibile invitare i propri amici a Mediolanum ottenendo un prodotto Apple in regalo. Raggiungendo la soglia di 6 amici invitasti che passando a SelfyConto, in particolare, è possibile avere un iPhone 15 in regalo.

Per richiedere l’apertura di SelfyConto basta visitare il sito di Banca Mediolanum.

la possibilità di utilizzare i wallet digitali per pagare con le carte Mediolanum

Completata l’apertura di SelfyConto, inoltre, c’è la possibilità di sfruttare la promo “porta un amico” con un prodotto Apple in regalo in base al numero di amici invitati che sceglierà la banca.

Con la promo Porta un amico di Banca Mediolanum è possibile ottenere:

Apple Watch SE con 2 amici invitati che passano a Mediolanum

con 2 amici invitati che passano a Mediolanum iPad 10 con 4 amici invitati che passano a Mediolanum

con 4 amici invitati che passano a Mediolanum iPhone 15 con 6 amici invitati che passano a Mediolanum

I dettagli completi sul meccanismo della promo sono disponibili tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum.