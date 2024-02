SelfyConto: il conto a portata di smartphone con interesse del 5%

SelfyConto è un’opportunità davvero succosa per chi cerca un conto corrente vantaggioso, con cui poter far fruttare le proprie giacenze. Diventa ora titolare per ottenere un vantaggiosissimo interesse del 5% sulle tue somme vincolate per un periodo di 6 mesi. Vuoi svincolarle prima della scadenza? Nessun problema! Puoi farlo senza perdere gli interessi già maturati sulle giacenze giornaliere!

Risparmia e svincola i soldi quando vuoi con SelfyConto

SelfyConto è gratis per il primo anno per tutti. Se tuttavia hai meno di 30 anni, il canone è gratuito fino al compimento del 30° anno di età! Scaduti i termini, il canone di 3,75€ al mese può comunque essere azzerato sottoscrivendo alcuni prodotti o servizi finanziari di Mediolanum.

Trattandosi di un conto pensato per una gestione e un accesso immediato e facile, puoi comodamente utilizzarlo anche dal tuo smartphone, scaricando l’app disponibile per Android e iOS, oltre che dal classico homebanking con il PC di casa. Nell’area riservata, potrai monitorare il tuo saldo e avere una visione completa delle tue transazioni, insieme a notifiche in tempo reale su tutti i movimenti.

Tra le carte di pagamento MasterCard disponibili, hai la possibilità di scegliere tra

Carta di debito : gratis e con un’assicurazione sugli acquisti inclusa

: gratis e con un’assicurazione sugli acquisti inclusa Carta di credito : canone annuo di 12€, rateizzazione degli acquisti e plafond a partire da 1500€

: canone annuo di 12€, rateizzazione degli acquisti e plafond a partire da 1500€ Carta prepagata: ricaricabile direttamente dal conto per gli acquisti online oppure presso i negozi.

Tutta l’operatività bancaria di base è completamente gratuita. Puoi quindi effettuare operazioni come bonifici, addebiti, utenze, modelli F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche senza pagare alcuna commissione. Inoltre puoi prelevare dagli sportelli automatici ATM di tutta europa gratis e senza alcun limite.

Non perdere questa opportunità offerta da SelfyConto per risparmiare e avere un conto corrente con canone gratuito fino al 30° anno di età! Richiedilo adesso e non perdere l’interesse del 5% sui tuoi risparmi!

