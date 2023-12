SelfyConto: il conto che ti fa risparmiare tempo

Gestisci velocemente i tuoi soldi con SelfyConto di Mediolanum! Un conto corrente a portata di smartphone che permette di effettuare agevolmente acquisti o inviare facilmente denaro tramite l’app e può essere abbinata a differenti tipologie di carte di pagamento MasterCard.

SelfyConto: il conto gratis per chi ha fino a 30 anni

SelfyConto ha il canone gratuito per tutti il primo anno e per chi ha compiuto fino al 30° anno di età. Successivamente, la quota passa a 3,75€ al mese, ma puoi comunque azzerarla in via promozionale sottoscrivendo un prodotto finanziario Mediolanum, come un mutuo, un prestito o simili.

Le operazioni bancarie di base, come bonifici SEPA, moduli F23, F24, MAV, RAV e, ovviamente, le ricariche telefoniche, sono gratuite, così come i prelievi effettuati in area euro. Scegli tu se abbinare il tuo conto a una carta di debito senza canone, con assicurazione sugli acquisti inclusa, una carta di credito con canone di 12€ l’anno che ti permette di dilazionare gli acquisti, oppure una prepagata che è possibile caricare velocemente dal conto corrente. Le ultime due sono anche personalizzabili per quanto riguarda il colore e la foto personale da inserire nella parte anteriore.

Con l’app SelfyConto puoi ricevere in tempo reale notifiche ogni qual volta effettui uno spostamento, impostare in ogni momento i limiti periodici di spesa e prelievo presso gli ATM, nonché bloccare o sbloccare la carta quando lo ritieni più necessario. Consulta velocemente il tuo bilancio e anche quello di altre banche, grazie al supporto per la banca multicanale.

Non manca la sezione dedicata per la sottoscrizione di altri prodotti Mediolanum, come prestiti, mutui e altro.

Non ti resta che recarti nella pagina ufficiale del prodotto, fare clic su “Apri SelfyConto” e seguire i passaggi indicati nella procedura per richiederlo e ricevere la carta che hai scelto pochi giorni dopo a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.