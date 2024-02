SelfyConto: il conto con interesse del 5% da non perdere!

Non perderti l’opportunità offerta da SelfyConto per risparmiare a vere un conto corrente con canone gratuito fino al 30° anno di età! Diventa titolare adesso e ottieni un interesse del 5% sulle tue giacenze vincolate per 6 mesi. Svincolale quando vuoi senza perdere gli interessi già maturati, per avere le somme da subito a disposizione.

SelfyConto: i vantaggi da non perdere

SelfyConto è gratis per il primo anno per tutti i titolari e per coloro che hanno meno di 30 anni, fino al compimento del 30° compleanno. Scaduto il termine il canone sarà di 3,75€ al mese, azzerabile in via promozionale se si sottoscrivono dei prodotti o servizi finanziari Mediolanum.

Insieme al conto, sarà possibile beneficiare di un interesse del 5% annuo sulle somme in giacenza per almeno 6 mesi, svincolabili in ogni momento senza perdere gli interessi: questi vengono riconosciuti sul saldo giornaliero.

SelfyConto è un prodotto pensato per un accesso facile, infatti puoi gestirlo comodamente dal tuo smartphone, attraverso l’app che puoi scaricare per i smartphone Android e iOS, oltre che da homebanking dal tuo PC. Nell’area provata potrai controllare il tuo saldo e avere una panoramica completa dei tuoi movimenti. Naturalmente non manca la sezione carte, che ti consente di regolarne i limiti periodici di spesa e prelievo agli ATM.

Tra le carte di pagamento MasterCard disponibili, puoi scegliere tra la carta di debito (con canone gratuito e che include un’assicurazione sugli acquisti), la carta di credito (dal canone di 12€ l’anno, con possibilità di rateizzare gli acquisti, e plafond a partire da 1500€) e la carta prepagata (che puoi ricaricare subito dal conto per gli acquisti).

Tutte le operazioni bancarie di bse, come bonifici, addebiti, utenze, modelli F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche non hanno commissioni.

Apri ora il conto e non lasciarti sfuggire un tasso di interesse vantaggioso per i tuoi soldi! Richiedi adesso SelfyConto.

