SelfyConto: il conto corrente gratuito per i giovani sotto i 30 anni

Sei giovane e non hai ancora compiuto 30 anni? È l’occasione ideale per aprire SelfyConto! Il conto corrente pratico e veloce messo a disposizione da Mediolanum, che ti consente di avere un canone gratuito fino al compimento dei tuoi 30 anni.

SelfyConto: il conto semplice da gestire

SelfyConto è pensato per essere gestito in maniera facile e veloce, motivo per cui è possibile fare tutto anche da app, disponibile per Android e iOS, oltre che da homebanking con il PC. Puoi aprirlo online anche con Spid in pochissimo tempo dalla pagina ufficiale, decidendo se intestarlo soltanto a te o anche a un’altra persona.

Il canone gratuito è valido sia per tutti il primo anno, che per i giovani fino al loro compimento dei 30 anni. Anche se successivamente la quota passa a 2,75€, potrai comunque azzerarla con la sottoscrizione di prodotti finanziari Mediolanum, quali prestiti, mutui e similari.

A ciò si aggiunge l’operatività bancaria completamente gratuita: bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle tue utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro sono completamente senza alcuna commissione aggiuntiva. Sono inoltre gratis anche i prelievi e gli assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

SelfyConto offre carte di pagamento MasterCard. Ci sono tre opzioni tra cui puoi scegliere, ovvero:

Carta di debito gratuita e con assicurazione multirischi inclusa per gli acquisti in tutto il mondo.

e con assicurazione multirischi inclusa per gli acquisti in tutto il mondo. Carta di credito con canone di 12€ l’anno , plafond a partire da 1500€ e acquisti a rate da 250€ a 2400€.

, plafond a partire da 1500€ e acquisti a rate da 250€ a 2400€. Carta prepagata ricaricabile all’istante tutti i giorni della settimana.

Dall’app puoi gestire i massimali periodici per spendere e prelevare, oltre che ovviamente bloccare temporaneamente le tue carte e visualizzare il PIN.

SelfyConto offre anche un servizio clienti che puoi contattare tutti i giorni della settimana per questioni o assistenza, tramite chat sia dall’app che dall’area privata dell’homebanking.

