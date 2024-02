SelfyConto: il conto flessibile con tasso di interesse del 5%

Scegli la flessibilità e svincola i tuoi soldi quando vuoi con SelfyConto, il conto corrente che ti permette di risparmiare con un incredibile tasso di interesse del 5%. Lo apri in pochissimo tempo online, attraverso la procedura che puoi seguire dalla pagina ufficiale, e lo gestisci senza alcun problema sia da homebanking che dal tuo smartphone. Ecco cosa offre nel dettaglio.

SelfyConto: il conto con risparmio senza vincoli

SelfyConto ha innanzitutto un canone completamente gratuito per i primi 12 mesi, per tutti i titolari. Se tuttavia hai meno di 30, puoi averlo gratis fino al compimento del tuo 30° anno di età. Successivamente, il canone mensile sarà di 3,75€, da poter azzerare in via promozionale se vengono sottoscritti dei prodotti finanziari di Mediolanum, quali prestiti, mutui o altro.

Una volta aperto, sarà possibile far maturare le tue giacenze vincolate per almeno 6 mesi con un vantaggiosissimo tasso di interesse del 5%. Ma puoi comunque svincolarli quando ti pare senza perdere gli interessi che hai già maturato! Questo perché ti vengono riconosciuti sulle giacenze giornaliere.

Con il conto hai anche a disposizione una varietà di carte di pagamento MasterCard:

Carta di debito : gratuita e con assicurazione inclusa sugli acquisti.

: gratuita e con assicurazione inclusa sugli acquisti. Carta di credito : canone di 12€ l’anno, plafond a partire da 1500€ e possibilità di dilazionare gli acquisti.

: canone di 12€ l’anno, plafond a partire da 1500€ e possibilità di dilazionare gli acquisti. Carta prepagata: gratis e ideale per gli acquisti online e in negozio, da ricaricare all’istante direttamente dal conto.

Non mancano operazioni base gratis, come bonifici SEPA, addebiti diretti e prelievi in contante presso gli ATM in tutta europa senza commissioni. Con l’app è possibile tenere tutto sotto controllo, avendo una panoramica completa di saldo, movimenti, insieme a notifiche istantanee. Ovviamente gestisci anche la tua carta, regolando i massimali di spesa e prelievo o sospendendola e riattivandola quando vuoi.

Richiedi ora il conto corrente e non perderti un interesse del 5% sui tuoi risparmi. Vai adesso nella pagina ufficiale e clicca su “Apri SelfyConto”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.