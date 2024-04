SelfyConto: investi, paga e gestisci i soldi in modo pratico

SelfyConto è il conto corrente a portata di smartphone che, oltre all’homebanking, può essere interamente gestito anche tramite app che trovi sia per iOS che Android. Inoltre il canone è gratis per i primi 12 mesi e per coloro che non hanno ancora compiuto 30 anni, e anche dopo la scadenza di questi termini promozionali potrai comunque azzerarlo in via promozionale, oltre che poter scegliere la carta di pagamento che vuoi.

SelfyConto: il conto corrente pratico gratis per tutti il primo anno

SelfyConto è un conto corrente online progettato per le persone che desiderano gestire le proprie anche in mobilità. È gratuito per tutti i titolari il primo anno e fino al compimento del 30 compleanno. Per azzerare successivamente il canone in via promozionale basta sottoscrivere un prodotto finanziario Mediolanum, come un prestito, un finanziamento o altro.

Oltre al canone gratuito per il primo anno, è possibile svolgere le operazioni classiche, come bonifici SEPA online in euro, addebito diretto delle utenze e prelievi in contante dagli ATM in area euro, in maniera totalmente gratuita. Anche i versamenti, i prelievi e gli assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo sono privi di commissioni.

Tra le carte di pagamento MasterCard disponibili puoi scegliere una carta di debito a canone zero che ti permette di acquistare in tutto il mondo nella massima sicurezza con un’assicurazione inclusa, una carta di credito con canone annuale di 12€ per pagare le tue spese a rate, e infine una carta prepagata ricaricabile istantaneamente dal conto tutti i giorni della settimana per i tuoi acquisti online e nei negozi.

SelfyConto ti permette di impostare le carte come vuoi per quanto riguarda i massimali periodici di spesa e prelievo denaro presso gli ATM, oltre a inviare notifiche in tempo reale sulle transazioni in uscita e visualizzare il PIN quando necessario, nel caso l’avessi dimenticato.

Oltre alle operazioni bancarie standard, con l’app non manca la possibilità di richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online.

Con SelfyConto, hai il controllo completo delle tue finanze, senza complicazioni. Aprilo ora e copri il mondo di servizi e prodotti Mediolanum e semplifica la tua vita finanziaria!