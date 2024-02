SelfyConto: l'occasione ideale per i giovano sotto i 30 anni

SelfyConto è un conto corrente innovativo che offre un’opportunità di risparmio con un tasso di interesse del 5% sulle somme vincolate per 6 mesi. Il canone è gratis per i titolari che non hanno compiuto ancora il 30° anno di età e in generale per tutti il primo anno. Ma non finisce qui, perché puoi anche decidere di svincolare le somme messe a deposito senza perdere gli interessi che hai maturato!

SelfyConto: perfetto per i tuoi risparmi con un rendimento del 5%

SelfyConto è interamente digitale e lo richiedi in 2 minuti online. Puoi gestirlo comodamente anche da smartphone, tramite l’app disponibile per dispositivi Android e iOS. Puoi collegare la carta di pagamento MasterCard che preferisci al tuo conto, scegliendo tra una carta di debito gratuita con assicurazione sugli acquisti inclusa, una carta di credito con possibilità di dilazionare gli acquisti e canone di 12€ l’anno, o una prepagata per gli acquisti che ricarichi subito dal conto quando necessario.

Devi inviare denaro? Lo fai senza commissioni con bonifici SEPA online in euro, oltre ad addebitare direttamente le tue utenze e prelevare contanti dagli ATM nell’area euro senza costi aggiuntivi. Una volta terminato il periodo gratuito per il canone, puoi azzerarlo in via promozionale se sottoscrivi dei prodotti finanziari della banca.

E se Mediolanum non è presente nella tua zona non disperare! SelfyConto offre un servizio clienti dedicato, che puoi raggiungere comodamente via email o telefono, per rispondere a tutte le tue domande e assisterti nel caso in cui tu abbia bisogno di aiuto per qualsiasi tipo di richiesta o necessità.

Non perderti un conto con deposito remunerato al 5% e apri ora il conto corrente. Ti basta cliccare “Apri SelfyConto” nella pagina ufficiale, quindi seguire le istruzioni indicate fornendo i dati e i documenti, firmando i contratti ed effettuando il riconoscimento per avere subito attivo il conto.

