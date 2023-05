SelfyConto Mediolanum, il conto online a zero spese ideale per i giovani

Vuoi aprire un conto corrente online per pagare, investire e gestire denaro in modo pratico e veloce? Selfyconto è la scelta giusta per te! Oltre ad avere numerosi vantaggi, con SelfyConto hai l’app Mediolanum sempre con te per accedere in qualsiasi momento a tutti i servizi bancari.

Con Selfyconto di Banca Mediolanum hai a disposizione un conto corrente online senza inutili spese mensili. Grazie alla nuova offerta firmata Mediolanum questo conto diventa un’ottima scelta anche per i più giovani.

Oltre ad eliminare le spese, con SelfyConto avrai:

Carta di debito gratuita, comoda e sicura.

Prelievi gratuiti in tutta l’area Euro e senza limiti di operazioni.

Principali operazioni bancarie gratuite per effettuare bonifici, addebiti utenze, pagare F24 o effettuare semplici ricariche telefoniche senza alcun costo

Con la Mediolanum card avrai anche la possibilità di effettuare pagamenti sicuri con smartphone tramite Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e con il tuo smartwatch e pagare tramite circuito FastPay i pedaggi autostradali e parcheggi.

Se sei un under 30 hai anche esclusivi vantaggi che ti permettono di risparmiare ulteriormente:

Canone tenuta conto corrente a 0 €

Canone carta di debito a 0 €

Canone carta di credito a 12 €/anno

Bonifici online a 0 €

Prelievi ATM a 0 €

SDD – addebito utenze a 0 €

Aprire SelfyConto è facile, veloce e completamente online: hai bisogno solamente del documento di identità, del codice fiscale, del tuo smartphone e della tua email. Impostando l’accredito dello stipendio oppure effettuando almeno 1.000 euro di acquisti con carta di debito entro 3 mesi dall’apertura del conto potrai ricevere un Buono Amazon da 100 euro da utilizzare per l’acquisto di qualsiasi prodotto.

