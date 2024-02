SelfyConto: risparmia adesso con un interesse del 5%

Cerchi un conto corrente con cui vuoi risparmiare, ma al tempo stesso desideri poter avere a disposizione le tue somme quando ti servono? Con SelfyConto hai un conto corrente che è gratuito per il primo anno per tutti e fino al compimento del 30° anni di età per i giovani, insieme a un tasso di interesse del 5% sulle somme vincolate fino a 6 mesi, che svincoli quando vuoi senza perdere alcun interesse maturato!

SelfyConto: il conto che ti fa guadagnare

Diventando titolare di SelfyConto adesso, puoi ottenere un interesse del 5% annuo sulle somme in giacenza per almeno 6 mesi, che puoi svincolare in qualsiasi momento mantenendo gli interessi che hai già accumulato. Il canone gratuito per il primo anno e fino al 30° anno di età, può successivamente anche essere azzerato in via promozionale sottoscrivendo dei prodotti finanziari della banca.

Puoi gestirlo comodamente da smartphone, attraverso l’app compatibile per i dispositivi Android e iOS. Da li potrai controllare il tuo saldo e avere una completa panoramica dei tuoi movimenti, nonché regolare come vuoi le carte, impostando i limiti periodici di spesa e prelievo presso gli ATM. Puoi anche sospendere o riattivare le carte quando vuoi.

Tra le carte di pagamento MasterCard disponibili, puoi scegliere:

Carta di debito : gratuita con assicurazione sugli acquisti sugli acquisti inclusa

: gratuita con assicurazione sugli acquisti sugli acquisti inclusa Carta di credito : con canone di 12€ l’anno e la possibilità di rateizzare gli acquisti, insieme a un plafond che parte da 1500€

: con canone di 12€ l’anno e la possibilità di rateizzare gli acquisti, insieme a un plafond che parte da 1500€ Carta prepagata: ricaricabile all’istante dal conto per gli acquisti online

Inoltre tutte le operazioni bancarie basilari, come onifici, addebiti, utenze, modelli F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche sono completamente gratuite!

Non perdere l’occasione e diventa ora titolare!. Basta andare nella pagina ufficiale, cliccare su “Apri SelfyConto” e seguire tutti i passaggi per attivarlo. Ti basta fornire i documenti personali richiesti e verificare l’identità con la webcam per attivarlo in pochi minuti e iniziare a usarlo da subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.