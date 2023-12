SelfyConto: se inviti i tuoi amici, ricevi voucher fino a 500 euro

Sei stanco delle lunghe code alle banche e delle complicazioni burocratiche? SelfyConto non solo è un conto 100% online, ma per il primo anno – se hai meno di 30 anni o per il primo anno in caso di nuovo cliente – il canone di tenuta conto è gratuito. In più, grazie alla promozione in corso, se inviti i tuoi amici ad aprire un conto a loro volta potrai ricevere voucher fino a 500 euro.

Invita i tuoi amici e vinci con SelfyConto

Con SelfyConto, invitare i tuoi amici diventa conveniente. Dal 27 novembre al 27 dicembre 2023, per ogni amico che apre un conto, riceverai quattro cerchi utili a richiedere premi attraverso il programma Mediolanum ForYou Rewarding. Per i primi cinque amici che si uniranno, avrai la possibilità di ricevere voucher digitali fino a 500 euro da spendere presso prestigiosi brand.

Perché SelfyConto? Questo conto ti offre un mondo di comodità, anche tramite l’app Mediolanum da cui potrai gestire tutti i servizi bancari. Ecco i vantaggi chiave di SelfyConto:

Carta di debito gratuita e sostenibile , realizzata al 100% in PVC riciclato, per un’impronta ecologica ridotta

, realizzata al 100% in PVC riciclato, per un’impronta ecologica ridotta Prelievi gratuiti in area Euro: hai il controllo del tuo contante senza preoccuparti di costi aggiuntivi o limiti di operazioni in area Euro

in area Euro: hai il controllo del tuo contante senza preoccuparti di costi aggiuntivi o limiti di operazioni in area Euro Principali operazioni bancarie gratuite : bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, tutto a costo zero

: bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, tutto a costo zero Scegli tra carta di debito, carta di credito e carta prepagata

Aprire SelfyConto è facile, veloce e completamente online. Dedica il giusto tempo all’apertura del tuo conto, anche direttamente dal tuo smartphone. Bastano un documento d’identità, il tuo codice fiscale, un numero di telefono e un indirizzo e-mail valido. Puoi anche utilizzare il tuo SPID per identificarti.

