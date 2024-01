SelfyConto: tasso del 5% e canone gratis se lo apri adesso!

Apri ora SelfyConto e ottieni un deposito con tasso di interesse del 5% e canone gratuito per il primo anno! Quest’ultimo resta a zero anche se non hai compiuto ancora 30 anni! Inoltre puoi scegliere la carta di pagamento che più ti piace, nonché avere a disposizione diversi servizi aggiuntivi.

SelfyConto: attivalo ora e ottieni un rendimento del 5%

SelfyConto è un conto corrente a portata di smartphone. Si gestisce agevolmente dall’app, che è disponibile per le piattaforme mobile più diffuse (Android e iOS). Puoi effettuare pagamenti, investire e gestire il tuo denaro in modo semplice e veloce. Inoltre, per il primo anno, il canone per la tenuta del conto è gratuito e se sei under 30, non paghi il canone fino al tuo trentesimo compleanno.

Scegli tra tre tipologie di carte del circuito di pagamento MasterCard:

Carta di debito : gratuita e con assicurazione inclusa che ti protegge sugli acquisti.

: gratuita e con assicurazione inclusa che ti protegge sugli acquisti. Carta di credito : con canone annuale di 12€, possibilità di pagare a rate e plafond a partire da 1500€.

: con canone annuale di 12€, possibilità di pagare a rate e plafond a partire da 1500€. Carta prepagata: da ricaricare all’istante dal tuo conto corrente per gli acquisti.

A ciò si aggiungono anche i bonifici SEPA, l’addebito diretto delle tue utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro senza commissioni. Non paghi inoltre versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

Puoi risparmiare con un tasso di interesse del 5% per sei mesi e senza alcun vincolo! Ritiri quando vuoi le somme e non perdi gli interessi che hai maturato.

Con l’app hai tutto a portata di smartphone: controlli il saldo, i movimenti, effettui tutte le operazioni e decidi i massimali periodici con le carte per spesa e ritiro presso gli ATM, oltre che a poter sospenderle e riattivarle quando vuoi, con un tocco dal telefono.

Passato il primo anno o superati i 30 anni, il canone passa a 3,75€ al mese, ma puoi azzerarlo in via promozionale se sottoscrivi prodotti finanziari bancari, come mutui, assicurazioni e altro.

Attiva ora SelfyConto e scopri tutti i vantaggi per non perdere un tasso di interesse così elevato.

