SelfyConto ti offre canone gratis fin quando compi 30 anni

SelfyConto è un conto corrente online offerto da Banca Mediolanum con canone gratuito per tutti i primi 12 mesi successivi all’apertura e per i più giovani fino al compimento dei loro 30 anni. Anche successivamente, il canone è inoltre azzerabile in via promozionale e puoi inoltre scegliere la carta di pagamento che più si adatta alle tue esigenze.

SelfyConto: cosa offre

Con SelfyConto pagare e gestire denaro non è mai stato così facile e veloce: puoi farlo in modo semplice e immediato anche dall’app, disponibile per dispositivi iOS e Android, oltre che ovviamente da PC, tramite homebanking.

Se hai meno di 30 anni, il canone sarà gratuito fino al tuo 30° compleanno, mentre tutti i titolari potranno averlo per i primi 12 mesi. Successivamente, l’azzeramento in via promozionale è possibile attivando dei servizi finanziari offerti da Mediolanum, come prestiti, assicurazioni e finanziamenti.

Con SelfyConto hai inoltre gratis le normali operazioni, come i bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle tue utenze, il pagamento di bollettini, i moduli MAV, RAV, F23, F24 e i prelievi in contante dagli ATM in area euro. È anche possibile prelevare dagli ATM delle Poste e dagli sportelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

Con l’app Mediolanum puoi disporre delle principali operazioni bancarie, come richiedere prestiti con esito in tempo reale, investire in fondi comuni e fare trading online, oltre che ovviamente gestire il tuo conto monitorando il saldo, i movimenti con notifiche in tempo reale, e le carte dalla sezione apposita.

Hai tre opzioni per scegliere la tua carta di pagamento, tra cui una carta di debito gratuita che ti consente di acquistare in tutto il mondo in totale sicurezza grazie a un’assicurazione inclusa, una carta di credito con canone annuale di 12€ e possibilità di dilazionare le spese da 250€ fino a un massimo di 2400€, e infine una prepagata che puoi ricaricare rapidamente dal conto corrente. Puoi usarle presso i negozi per pagare in modalità contactless, avvicinando la carta al POS, oppure se vuoi rendere tutto più semplice, anche tramite i portafogli digitali di Apple Pay e Google Pay che ti consentono di pagare con smartphone o smartwatch, senza la necessità di portare con te la carta.

Non ti resta che andare nella pagina ufficiale e scoprire tutti i vantaggi di SelfyConto diventando titolare in pochi minuti.