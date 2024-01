SelfyConto: zero spese e interessi al 5% per 6 mesi

Cerchi un buon conto corrente e, al tempo stesso, un deposito con cui far fruttare le tue somme in giacenza? Magari con un tasso di interesse tra i più vantaggiosi tra quelli esistenti? Allora non ti resta che attivare SelfyConto! Il conto corrente offerto da Mediolanum con cui puoi avere canone gratis per il primo anno e fino al compimento del 30° anno di età!

SelfyConto: il conto corrente con un deposito vantaggioso

SelfyConto offre una serie di vantaggi che lo rendono un’opzione attraente per chi cerca un conto corrente online valido. Oltre al canone gratuito per il primo anno e fino al compimento dei 30 anni, la carta di debito non ha alcuna quota periodica e supporta anche i pagamenti contactless e i portafogli digitali di Google Pay e Apple Pay, per pagare all’instante con smartwatch o smartphone alla cassa di ogni negozio fisico.

Se accrediti lo stipendio, puoi avere a disposizione un deposito con un tasso di interesse del 5% annuo lordo per 6 mesi. Puoi svincolare le somme quando vuoi, senza perdere gli interessi ottenuti.

A ciò si aggiungono anche bonifici SEPA online in euro, l’addebito diretto delle tue utenze e i prelievi in contante dagli ATM in area euro completamente gratuiti. Hai zero spese anche su versamenti, prelievi e assegni presso gli sportelli delle Poste e quelli convenzionati Intesa Sanpaolo.

Ovviamente puoi gestire tutto dall’app Mediolanum per quanto riguarda il saldo, i limiti periodici che puoi regolare per spesa e prelievo presso gli ATM. Puoi anche effettuare tutte le operazioni di base, come i bonifici, il pagamento delle utenze domestiche, dei bollettini e molto altro.

Hai a disposizione anche un mondo di servizi e prodotti Mediolanum che puoi attivare e gestire in completa autonomia. Questi includono assicurazioni, investimenti online e perfino prestiti con esito in tempo reale.

L’assistenza è anche raggiungibile via chat tramite app o homebanking, per qualsiasi richiesta o evenienza.

Non ti resta che andare nella pagina ufficiale e richiedere l’apertura del conto, per scoprire tutti i vantaggi.

