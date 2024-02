SelfyConto: zero spese e tasso di rendimento al 5%

Selfyconto lancia un’offerta super. Il suo conto deposito ti garantisce un rendimento annuo lordo del 5% sulle somme vincolate per sei mesi. In più puoi accedere ai tuoi fondi in qualsiasi momento, senza perdere gli interessi maturati. Puoi azzerare le spese di gestione e il processo di apertura è tutto online.

SelfyConto: vantaggi, convenienza e tecnologia

SelfyConto, con il suo approccio smart risponde perfettamente alle esigenze di un pubblico giovane e dinamico. Se hai meno di 30 anni, potrai beneficiare di un conto completamente esente da spese di gestione, un vantaggio esteso a tutti i nuovi clienti per il primo anno.

Puoi associare al conto e personalizzare varie carte (debito, credito e prepagata). Quella di debito è, realizzata in PVC riciclato e puoi anche utilizzarla da subito nel formato digitale. Sicura e senza costi, si adatta perfettamente al tuo stile di vita, offrendoti libertà e flessibilità nelle operazioni quotidiane. Poi hai prelievi gratuiti nell’area Euro, bonifici senza spese, e l’assenza di costi per addebiti diretti, pagamenti di bollettini e ricariche telefoniche.

Con l’app Mediolanum riuscirai facilmente a consultare consultare saldi e movimenti, gestire pagamenti e sfruttare le soluzioni di Mobile Payment per transazioni rapide e sicure tramite smartphone, smartwatch o tablet. SelfyConto non si ferma qui: con funzionalità avanzate come la gestione dei pagamenti verso la Pubblica Amministrazione tramite QR Code e l’accesso al Trading Online su 24 mercati mondiali, avrai tutti gli strumenti per prendere decisioni finanziarie informate direttamente dal tuo dispositivo mobile.

L’apertura è completamente online, con pochi e semplici passaggi. Ti basterà avere a portata di mano un documento d’identità, il codice fiscale, un indirizzo email e il tuo smartphone per iniziare a godere dei vantaggi esclusivi offerti da SelfyConto. E se ti autentichi con lo SPID il tutto è ancora più veloce.

Se sei alla ricerca di un conto corrente che ti supporti nella gestione delle tue finanze e faccia anche lavorare i tuoi risparmi per te, SelfyConto è la scelta giusta. Il rendimento del 5% annuo è uno dei più alti e l’assenza di costi sulle principali operazioni ti fa risparmiare. Visita il sito, scopri tutti i dettagli, apri il conto e inizia a godere dei vantaggi offerti da Banca Mediolanum.