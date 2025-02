Sembra un semplice speaker ma Xiaomi ha creato un prodotto 3in1 (-29%)

Alla vista è uno speaker Bluetooth, molto semplice e perfetto da mettere ovunque in casa. In realtà, questo prodotto di Xiaomi custodisce altre due funzioni al suo interno che te ne fanno innamorare. Posizionalo in camera da letto o in una stanza a tua scelta e goditi sia una sveglia digitale che un centro di controllo della tua casa smart con l’assistente Google. Un prodotto veramente pratico e unico nel suo genere. Lo acquisti a soli 35,32€ su Amazon con uno sconto del 29% ora in corso. Sei interessato? Aggiungilo al carrello.

Smart Speaker Xiaomi: un 3 in 1 che non ti aspettavi

Lo Smart Speaker di Xiaomi puoi usarlo come e quando vuoi. Se stai cercando una semplice cassa Bluetooth, con questo prodotto la ottieni e godi anche di una qualità eccellente. Prima di scoprire nel dettaglio tutte le caratteristiche tecniche, voglio usare due righe per parlare del suo design: dimensioni compatte, lineare e molto moderno. Sta bene praticamente ovunque in casa e puoi metterlo sia in salotto che in camera da letto. Dopotutto l’orologio digitale integrata ti fornisce un orario continuo per controllare e sapere come passa il tempo.

L’impianto audio è stato studiato ad hoc per una diffusione bilanciata del suono. La riproduzione Stereo avviene raggiungendo picchi di qualità eccellenti e con un sistema a cono a 360° puoi fare affidamento su bassi potenti e nitidezza cristallina. Trattandosi di un prodotto Bluetooth puoi connettere qualunque genere di dispositivo: dallo smartphone al televisore.

Se però non vuoi fare affidamento su questa modalità, ricorda che lo speaker è anche un centro di controllo per la casa. Con Google Assistant integrato puoi gestire sia i prodotti ed elettrodomestici compatibili che chiedere all’assistente di riprodurre i tuoi brani preferiti.

A soli 35,32€ su Amazon, lo Smart Speaker di Xiaomi è quello giusto da acquistare. Collegati immediatamente in pagina e aggiungilo al carrello con uno sconto del 29%.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.