Sembra una lampada e invece è un Proiettore FHD con app integrate

Il Mini Proiettore Portatile di cui tutti hanno bisogno. Così piccolo da poterlo tenere ovunque in casa e con applicazioni integrate al suo interno. Questo significa che lo colleghi alla presa di corrente e sei già pronto per premere play su qualunque contenuto ti voglia vedere. L’esperienza è resa facile e premium al massimo livello. Il prezzo? Un altro fattore sconvolgente visto che con 69€ su Amazon porti a casa questo prodotto. Tutto merito dei due sconti in corso, apri la pagina e spunta il coupon subito.

Cinema a costo piccolissimo con il mini proiettore portatile

Lo streaming assume una qualità tutta diversa con il mini proiettore portatile a tua disposizione. Questo straordinario dispositivo è un concentrato di tecnologie che rende l’utilizzo un gioco da ragazzi. Anche se non hai mai avuto un prodotto del genere, usarlo è elementare visto che ha già tutto al suo interno. Mettilo sul tavolino o scegli la posizione perfetta, accendilo ed il gioco è fatto.

Il dispositivo ha una risoluzione Full HD e supporta il 4K oltre a una serie di funzioni come la correzione trapezoidale automatica, la rotazione a 180° e una luminosità da 18000 Lux per una visione eccellente. Serie TV e film sono come al cinema direttamente a casa tua.

Al suo interno è installato un sistema Android su cui le applicazioni per lo streaming sono già integrate. Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube sono solo alcune ma con l’app store puoi scaricare quelle che più ami. Naturalmente è dotato sia di Bluetooth che di connettività WiFi per usarlo senza cavi ma se ne hai bisogno, ci sono sempre un’entrata USB e una HDMI per collegare eventuali dispositivi esterni.

A soli 69€ su Amazon, il mini proiettore portatile è da acquistare subito. Collegati in pagina dove ci sono due sconti ad aspettarti, spunta il coupon con un click.

I servizi Amazon Prime rendono le spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.