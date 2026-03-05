Semplifica le giornate con il Samsung Galaxy Fit3 tuo a un ottimo prezzo

Semplifica le tue giornate con un wearable interessantissimo sia per le sue funzioni che per l’ottimo prezzo con cui puoi accaparrartelo oggi. Infatti se vai immediatamente su eBay puoi aggiungere al tuo carrello il Samsung Galaxy Fit3 a soli 39,50 euro, invece che 59,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento.

Puoi quindi avvalerti di un doppio sconto, uno già applicato e uno da applicare con il codice segreto, per un risparmio notevole. Soprattutto puoi metterti al polso un fantastico smartwatch dalle tante funzioni, leggerissimo e con straordinaria batteria che non ti abbandona mai. Fai presto perché non ci sono tantissime unità disponibili a questa cifra.

Samsung Galaxy Fit3 adesso è da prendere a occhi chiusi

Il Samsung Galaxy Fit3 è un ottimo wearable e a questa cifra è da acquistare senza nemmeno pensarci un secondo di più. Possiamo innanzitutto notare un fantastico design leggero e pratico con un display AMOLED da 1,6 pollici molto luminoso e perfettamente visibile anche alla luce del sole. Potrai scegliere tra tanti quadranti disponibili e visualizzare le notifiche direttamente sul display.

Offre fino a 13 giorni di autonomia con una singola ricarica ed è certificato IP68 per resistere alla polvere e all’acqua fino a 5 ATM. Offre sensori estremamente precisi che ti permetteranno di monitorare costantemente le tue attività sportive, più di 100 disponibili, e le tue attività quotidiane. Monitora il sonno, la frequenza cardiaca e l’ossigenazione nel sangue. Puoi impostare i tuoi obiettivi per i passi giornalieri, per le calorie consumate e tanto altro.

Insomma uno straordinario smartwatch che puoi portarti a casa a un prezzo decisamente vantaggioso. Quindi prima che l’offerta sparisca vai su eBay e acquista il tuo Samsung Galaxy Fit3 a soli 39,50 euro, invece che 59,99 euro, inserendo il codice promozionale PSPRMAR26 al momento del pagamento. Concludi l’ordine subito e lo riceverai direttamente a casa in appena 2 giorni con la spedizione gratuita.