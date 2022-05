Sempre in movimento? Non rinunciare al mouse con questa soluzione Trust

Se sei sempre in giro e devi portarti il laptop ovunque tu vada, non perdere l’occasione di abbinargli un mouse wireless. Con la promozione sul Trust Yvi spendere pochissimo e non rinunciare alla comodità è all’ordine del giorno.

Infatti ti basta aprire Amazon per acquistare questo gioiellino con soli 9,99€, un prezzo che ti strizza senza ombra di dubbio l’occhio. Senza fili e perfetto sia per chi utilizza la mano destra che quella sinistra.

Praticamente un regalo se conti che con Prime, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Mouse wireless: con Trust paghi poco e ricevi il meglio

Te lo consiglio soprattutto se sei sempre in movimento ma anche se hai bisogno di una periferica aggiuntiva da abbinare al tuo dispositivo ed hai poco spazio a disposizione. Nonostante le piccole dimensioni è un mouse comodissimo che impugni per ore e ore senza mai stancare polso e mano.

Lo colleghi con il micro ricevitore USB al tuo dispositivo e funziona fin dal primo momento. È compatibile con diversi sistemi operativi quindi non avere dubbi. Conta che la su autonomia dipende da delle semplici batterie, ma una volta che le infili al suo interno hai mesi e mesi di utilizzo assicurati.

Senza tasti aggiuntivi lo utilizzi liberamente sia con la mano destra che con la mano sinistra così lo adatti alle tue preferenze. Ha due livelli DPI a disposizione e funziona fino a 8 metri di distanza.

Non perdere questo piccolo affare su Amazon e acquista al volo il tuo mouse wireless Trust a soli 9,99€. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in Italia con Prime attivo sul tuo account. Infatti se hai l’abbonamento lo ricevi in uno o due giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.