Sempre più abbonati su Spotify: come la popolazione dell'Indonesia

Il numero degli abbonati a Spotify ha raggiunto quello degli abitanti dell’Indonesia, il quarto paese più popolato al mondo: 276 milioni. Lo ha reso noto oggi la piattaforma, con la pubblicazione dei risultati finanziari relativi al secondo trimestre dell’anno. Un volume cresciuto del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il comunicato stampa giunto in redazione fa riferimento al secondo miglior Q2 di sempre per l’azienda .

276 milioni di abbonati premium per Spotify

Segno positivo anche per gli utenti attivi su base mensile, arrivati a 696 milioni (+11%) considerando chi sceglie di non mettere mano al portafoglio e di collegarsi attraverso un account gratuito, supportato dai proventi delle inserzioni pubblicitarie. Il modello di business ha permesso di aumentare del 10% i ricavi, raggiungendo i 4,2 miliardi di euro, con un margine lordo salito di 227 punti base raggiungendo il 31,5%. Il reddito operativo si attesta a 406 milioni di euro. Insomma, il colosso dello streaming musica non vede scalfita la propria leadership, nonostante le alternative proposte dal mercato.

All’orizzonte potrebbe esserci il lancio di Music Pro, la formula Hi-Fi con accesso all’ascolto in formato lossless e altri extra. Una novità attesa da tempo e destinata a chi non accetta compromessi (e compressioni) durante la riproduzione dei brani, a fronte a una spesa aggiuntiva. Più volte protagonista di rumor e indiscrezioni, non è mai stata annunciata in via ufficiale, ma i tempi potrebbero essere ormai maturi. Chiudiamo riportando di seguito il commento di Daniel Ek, fondatore e CEO della piattaforma.