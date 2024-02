Semrush: 5 buoni motivi per provarlo gratis

Se ancora non l’hai fatto, puoi provare gratis per una settimana gli strumenti di Semrush, senza alcuna limitazione in termini di funzionalità. Qui è dove ti segnaliamo 5 buoni motivi per non perdere tempo e approfittare subito dell’occasione, sprigionando il potenziale del tuo sito Web grazie a tool avanzati per SEO e marketing.

Perché conviene provare gratis Semrush

Dai suggerimenti mirati a proposito delle parole chiave sulle quali puntare all’analisi del profilo di backlink di qualsiasi dominio, fino al monitoraggio della posizione nelle SERP dei motori di ricerca: è tutto incluso. È poi possibile contare sui consigli per ottenere il massimo da una campagna PPC o su Google Shopping, per ottimizzare la pubblicazione dei contenuti sui social aumentando la propria reputazione e su un’intelligenza artificiale che riscrive o migliora i testi rendendoli più efficaci.

Ecco dunque quali sono i 5 buoni motivi per iniziare subito la prova gratuita di Semrush che oggi sottoponiamo alla tua attenzione.

per una settimana potrai accedere senza limitazioni a tutti gli strumenti proposti; hai la possibilità di far leva su oltre 25 miliardi di keyword relative a 130 paesi; più di 130 controlli per l’analisi approfondita del tuo sito Web con suggerimenti mirati per migliorarne le prestazioni; analisi delle campagne messe in campo dai concorrenti per definire strategie efficaci; brand come Amazon, Quora, Vodafone, Forbes, Tesla, Booking.com, Decathlon, Samsung, P&G e FedEx già si affidano alla piattaforma.

Dal suo lancio risalente a ormai più di 15 anni fa, oltre 10 milioni di professionisti hanno già scelto Semrush e i suoi strumenti dedicati a SEO e marketing. Oggi puoi fare altrettanto, gratis per una settimana, scoprendo come aumentare il traffico verso il proprio sito, su quali parole chiave puntare e molto altro ancora.

