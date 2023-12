Semrush: l'alleato perfetto per un marketing digitale di successo

Semrush si presenta come una soluzione completa per professionisti del marketing digitale che desiderano ottenere risultati misurabili in ambito SEO, content marketing, ricerca concorrenziale, pubblicità online e social media marketing​​.

La piattaforma vanta oltre 10 milioni di utenti tra i professionisti di marketing, 21 premi internazionali come miglior suite software SEO, ed è utilizzata dal 30% delle aziende Fortune 500​​. La sua vasta gamma di dati include 25 miliardi di parole chiave, 43 trilioni di backlink, e oltre 808 milioni di profili di domini, distribuiti su 140 database geografici​​.

Semrush offre una suite completa di marketing che comprende SEO, content marketing, ricerca di mercato, pubblicità e social media marketing, rispondendo così alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione​​.

La suite di Semrush include:

Ricerca keyword: Semrush aiuta a trovare le migliori keyword per incrementare il traffico al sito.

SEO On-page: gli strumenti disponibili offrono nuove idee per migliorare la salute e le prestazioni SEO del sito.

Analisi dei competitor: la piattaforma consente di fare ricerche sulle le strategie vincenti dei competitor.

Amazon & content marketing: sono disponibili strumenti dedicati per migliorare le performance su Amazon e sviluppare una strategia di contenuti efficace.

Local SEO e rank tracking: ottimizzazione per le ricerche locali e tracciamento quotidiano delle variazioni delle keyword target.

Gestione social media e link building: aumento della brand awareness attraverso la pubblicazione e analisi sui social media, insieme a strumenti per rafforzare il profilo di backlink.

Analisi SEO dei competitor e creazione contenuti: Scoperta delle keyword e contenuti dei competitor e strumenti per creare e distribuire contenuti che attraggono traffico.

Ottimizzazione contenuti e analisi di mercato: la piattaforma offre raccomandazioni personalizzate per aumentare il traffico organico e analisi di mercato per superare la concorrenza.

Pubblicità a pagamento e monitoraggio campagne PR: sono disponibili strumenti per creare strategie PPC vincenti, tracciare le menzioni online e la presenza sui social media dei rivali.

Semrush offre un accesso di 7 giorni ai suoi toolkit, con la possibilità di cancellare in qualsiasi momento, permettendo ai nuovi utenti di esplorare la vasta gamma di funzionalità offerte​​.

Per conoscere l’offerta completa di Semrush clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.