SemRush: migliora il posizionamento del tuo sito e risparmia il 17%

SemRush è una suite completa, con più di 55 strumenti utili per migliorare la visibilità online del tuo sito e le tue strategie di marketing. Tra questi vi sono: la ricerca delle keyword, l’analisi dei competitor, il SEO on page, il link building, l’ottimizzazione dei contenuti e tanto altro. Uno degli strumenti più utilizzati per la SEO è il Keyword Magic Tool. Questo permette di valutare la difficoltà delle keyword, trovare le keyword più affini ai tuoi obiettivi o visualizzare i prezzi potenziali per le tue campagne PPC (Pay per click). SemRush è una piattaforma essenziale per la tua azienda e può aiutarti a trovare nuovi potenziali clienti. Il servizio offre tre piani (Pro, Guru e Business) ed è disponibile sottoscrivendo un abbonamento mensile. Puoi provare il piano che più desideri gratis per una settimana. Se desideri risparmiare sull’abbonamento, optando per il pagamento annuale puoi ottenere uno sconto del 17%.

SemRush: vantaggi e prezzi dei piani Pro, Guru e Business

Il piano Pro di SemRush è dedicato ai professionisti alle prime armi e ai piccoli team. Pro consente di lavorare su 5 progetti, tracciare 500 keyword e ottenere 10.000 risultati per report. Inoltre, è possibile effettuare l’analisi dei competitor, la ricerca delle keyword, l’audit del sito web, l’analisi dei backlink e tanto ancora. Pro è disponibile al prezzo di 129,95 dollari al mese. Con il pagamento annuale, il prezzo scende a 108,33 dollari al mese. Se hai un’azienda di medie dimensioni, puoi optare per Guru. Questo piano ti permette di realizzare, 15 progetti, tracciare 1.500 keyword e avere 30.000 risultati per report. Offre tutte le funzioni di Pro, ma aggiunge anche il Content Marketing Toolkit, dati storici, il tracciamento multi-dispositivo e posizione, l’integrazione con Looker Studio ecc. Il suo prezzo è di 249,95 dollari al mese, ma pagherai solo 208,33 dollari al mese con il pagamento annuale.

Se hai una grande impresa e desideri sfruttare tutte le potenzialità di SemRush, il piano adatto a te è Business. Potrai realizzare 40 progetti, ottenere 5.000 keyword da tracciare, 50.000 risultati per report, tutte le funzioni Guru, e in più potrai avere Share of Voice, limiti estesi, accesso alle API, analisi PLA, migrazione gratuita da strumenti di terze parti ecc. Business ha un costo mensile di 499,95 dollari, ma con il pagamento annuale potrai pagare 416,66 dollari al mese. Come già accennato, SemRush ha una garanzia di rimborso di 7 giorni su tutti piani. Se hai deciso di disdire il tuo abbonamento entro tale termine, riceverai un rimborso completo di quanto speso. Vuoi migliorare il posizionamento del sito della tua azienda? Prova subito SemRush e scorpi com’è facile scalare la SERP Google.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.